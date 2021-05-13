В рамках работы опорного пункта к посменным круглосуточным дежурствам в ближайшее время приступят участковые уполномоченные милиции общественной безопасности.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Опорный пункт милиции откроют в Очамчырском районе по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар, сообщается на сайте ведомства.

Количество туристов в Очамчырском районе значительно выросло в последние годы, особый интерес у отдыхающих вызывают села Кындыг и Тамыш.

Опорный пункт будет создан, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность, а также в целях предупреждения и пресечения возможных правонарушений в районе этих сел.

Первый заместитель министра Руслан Ажиба в сопровождении начальника отдела внутренних дел по Очамчырскому району и представителей районной администрации посетили действующие и готовящиеся к работе курортные объекты в Кындыг и Тамыш. Отмечается, что практически все места пребывания туристов оснащены системами видеонаблюдения.

Ажиба уточнил, что комплектация сотрудников опорного пункта милиции осуществляется за счет личного состава ОВД по Очамчырскому району. При необходимости в пункт могут быть командированы сотрудники из других отделов внутренних дел.

Опорному пункту выделено два служебных автомобиля патрульно-постовой службы. Экипажи патрульно-постовой службы милиции будут курсировать по установленным маршрутам, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность в курортных зонах.