Президентская тройка: фильм о служебных авто Владислава Ардзинба сняли в Абхазии

Премьерный предпоказ фильма "Машины времени" об автопарке первого президента Абхазии Владислава Ардзинба состоялся в Музее Боевой Славы в Сухуме в четверг 13 мая.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Фильм о служебных автомобилях первого президента Абхазии Владислава Ардзинба "Машины времени" снят в республике, рассказал корреспонденту Sputnik автор проекта, продюсер Виталий Бигвава.

"Идея подготовить фильм о служебных автомобилях первых лиц государства вынашивалась давно. В России, к примеру, есть "гараж особого назначения", и на этом примере хотелось снять что-то интересное в Абхазии. Так как такой структуры у нас не существует, мы решили начать с бесед с водителями Владислава Григорьевича", - отметил он.

Закрытый предпоказ для участников проекта и героев фильма состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в четверг 13 мая. Также этот фильм должны показать в эфире Абхазской гостелерадиокомпании. Точная дата пока неизвестна.

В ленте рассказаны истории трех служебных автомобилей Владислава Ардзинба, которые использовались в разные периоды. Первым таким транспортом была "Волга" 2410 бежевого цвета, которую нашли и отреставрировали к 70-летию первого президента страны сотрудники сотовой компании "А-Мобайл". Сейчас она в Музее Боевой Славы в Сухуме.

Другие два автомобиля премиум класса – Lincoln Tawn car 1993 года и Mercedes W140 – находятся в частной коллекции родственников первого главы государства.

Съемки фильма "Машины времени" начались осенью 2020 года и продлились около одного месяца. В его подготовке приняли участие около десяти специалистов из Абхазии. Помощь в реализации проекта оказали родственники Владислава Ардзинба, друзья и бывшие водители, которые поделились разные веселыми, порой грустными, курьезными историями, с которыми они сталкивались во время эксплуатации автомобилей и работы с президентом.

По словам Виталия Бигвава, презентация ленты была запланирована на более ранние сроки, но из-за пандемии коронавируса она была перенесена на неопределенный срок.

"Показ все время откладывался, и в итоге мы подошли к сегодняшней дате. Съемки были очень интересными. На них я познакомился с водителями президента – их четверо. От них, как минимум, зависела жизнь главы государства, и они выполняли свой долг. Было интересно слушать рассказы о том, что они были не просто водителями у Владислава Григорьевича – отношение к ним было, как к членам семьи. У Владислава Григорьевича было больше водителей, но, к сожалению, многие из них не смогли принять участие в съемках. Некоторых уже нет в живых", - сказал Бигвава.

Расходы на создание фильма "Машины времени" взяла на себя сотовая компания "А-Мобайл". По словам Бигвава, творческая группа также планирует снять фильм о служебных автомобилях второго президента Абхазии Сергея Багапш, но без помощи родственников бывшего главы государства сделать это им будет сложно.

Ученый и государственный деятель Владислав Ардзинба был первым президентом Абхазии. Доктор исторических наук до прихода в политику уже был известен как крупный ученый востоковед. Ардзинба изучал историю древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, его труды по хеттологии цитируются до сих пор.

В 1990 году Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году возглавил национально-освободительную борьбу.

Победа в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и становление независимого абхазского государства неразрывно связаны с именем Владислава Ардзинба. За свои заслуги перед Отечеством Ардзинба был награжден высшей государственной наградой - орденом "Ахьдз-Апша" I степени.

Ардзинба избирался президентом Абхазии дважды. Первый раз его избрали 26 ноября 1994 года, а во второй - 3 октября 1999. Не стало Владислава Ардзинба 4 марта 2010 года.