Еще один пункт вакцинации от коронавируса откроется в Сухуме 17 мая

Российская вакцина "Спутник V" была доставлена в Абхазию 30 апреля, кампания по вакцинации началась 11 мая.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Еще один пункт вакцинации населения от коронавирусной инфекции откроется в Синопе в понедельник 17 мая, сообщается на сайте администрации столицы.

Российский препарат "Спутник V" был доставлен в Абхазию 30 апреля, кампания по вакцинации началась 11 мая.





В настоящее время в Сухуме вакцинация проводится только в городской поликлинике №1, на первом этаже которой оборудованы отдельные кабинеты для вакцинации.

Как ранее сообщал замглавы Минздрава Вахтанг Вардания, помещения для вакцинации подготовлены во всех районах республики на базе центральных районных больниц.

В Сухуме откроют три пункта, где первым делом будут привиты медицинские работники, следом представители профессий, входящих в группу повышенного риска: педагоги, соцработники, правоохранители, а затем уже обычные граждане.

Глава города Беслан Эшба и его заместитель Астамур Ашуба осмотрели кабинеты в городской поликлинике.

По словам главврача сухумской горполиклиники Лианы Ампар, по состоянию на 13 мая провакцинированы 30 человек. Она отметила, что в день принимают по 15 человек, заранее записавшихся на процедуру.

Тех, кто записался, накануне обзванивают, чтобы получить подтверждение и только после этого привозят со склада Минздрава необходимое количество вакцин. На одного пациента уходит полчаса: медики уточняют анамнез и состояние вакцинируемого на момент вакцинации, набирается вакцина и вводится препарат, после пациента еще некоторое время наблюдают врачи.

Всем привитым раздаются памятки с рекомендациями. Лиана Ампар отметила, что наблюдается активность и большой спрос на вакцинацию.

Беслан Эшба также проверил работу других кабинетов поликлиники, в том числе бюро телесного осмотра. В этом кабинете ведется учет тех, кто ежегодно проходит медицинский осмотр для получения медкнижек – учителя, работники пищеблоков, мигранты и другие категории работников. Всего в картотеке зарегистрировано две тысячи человек. По словам главы города, это небольшое количество для столицы, и необходимо информировать предприятия, чтобы все сотрудники проходили медосмотр.

Заведующая кабинетом медосмотров Вера Казарян в свою очередь сообщила, что каждый год отчитывается перед вышестоящей инстанцией, фиксирует злостных нарушителей пофамильно, эти списки направляются в СЭС для принятия мер.