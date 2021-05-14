Первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба в пятницу 14 мая исполнилось бы 76 лет. В селе Эшера прошла церемония возложения цветов к его Мемориалу.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к Мемориалу первого президента республики Владислава Ардзинба, сообщает пресс-служба главы государства.

В церемонии также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Валерий Кварчия, руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер Валерий Делба, депутаты Парламента, члены правительства, посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, официальный представитель Приднестровской Молдавской республики Гарри Купалба, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители политических и общественных организаций, студенты и школьники.

© Foto / пресс-служба Президента РА Президент Аслан Бжания возложил цветы к могиле Владислава Ардзинба

Ученый и государственный деятель Владислав Ардзинба был первым президентом Абхазии. Доктор исторических наук до прихода в политику уже был известен как крупный ученый востоковед. Ардзинба изучал историю древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, его труды по хеттологии цитируются до сих пор.

В 1990 году Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году возглавил национально-освободительную борьбу.

Победа в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и становление независимого абхазского государства неразрывно связаны с именем Владислава Ардзинба. За свои заслуги перед Отечеством Ардзинба был награжден высшей государственной наградой - орденом "Ахьдз-Апша" I степени.

Ардзинба избирался президентом Абхазии дважды. Первый раз его избрали 26 ноября 1994 года, а во второй - 3 октября 1999. Не стало Владислава Ардзинба 4 марта 2010 года.