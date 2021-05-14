ГУДАУТА, 14 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка фотографий к 76-летию первого главы Республики Абхазия Владислава Ардзинба открылась в гудаутском Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии в пятницу 14 мая, передает корреспондент Sputnik.

В двух выставочных залах музея представлено 245 снимков с Ардзинба, сделанных в разные периоды его жизни. Часть из них хранится в архиве музея, часть предоставили близкие родственники и друзья первого президента.

"Владислав Григорьевич был основателем этого музея. Именно благодаря ему это стало возможным. Еще при жизни первого президента музей начал реализовать проект под названием "Владислав - вчера, сегодня, завтра", в рамках которого проведена большая работа и выполнено много акций. Например, это первый фотоальбом с Владиславом Григорьевичем, подготовленный к десятилетию победы в войне. Также была выпущена книга о нем, куда вошли высказывания его соратников, отзывы и тексты писем близких родственников, друзей, единомышленников", - рассказала сотрудник музея Гугуца Джикирба.

© Sputnik / Бадри Есиава Выставка фотографий в память о Владиславе Ардзинба открылась в Гудауте

Она также подчеркнула особое отношение первого президента к Гудауте. Он не раз говорил, что этот город занял важное место в его жизни, и в Гудауте произошло немало судьбоносных для него событий.

В беседе с корреспондентом Sputnik Гугуца Джикирба рассказала о том, как Ардзинба было приятно, когда гудаутский ансамбль "Рица" представил ему песню "Наш Герой", написанную в его честь в период, когда он уже покинул пост главы государства.

"Он очень любил этот ансамбль. Я не помню, чтобы он был настолько воодушевлен, как в тот день. Он поблагодарил нас и обнял каждого из нас", - поделилась Джикирба и добавила, что в музее находится намного больше фотографий с Ардзинба, которые еще не были представлены широкой массе, но по техническим причинам эти планы пришлось отложить на ближайшее будущее.

Герой Абхазии Валерий Хагба подчеркнул, что без Владислава Ардзинба народу Абхазии, возможно, не удалось бы достичь победы в той кровопролитной войне, так как далеко не все в то время были уверены в положительном исходе событий.

"Если бы Владислав Ардзинба, этот мудрый, бесстрашный, умный человек, не возглавил бы наш народ, может быть, мы бы и не победили. Он сделал все, что от него зависит, для достижения этой цели. В плане стратегического планирования боевых действий, вся война прошла по его плану. Ни в войне, ни в политике он нигде не проявил слабость и нигде не уступил", - сказал Хагба.

Председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия отметил, что Владислав Ардзинба еще до своего президентства представлял интересы абхазского народа, в том числе за пределами страны. Будучи председателем Верховного Совета Абхазии, он первым открыто и громко поднял вопрос о притеснениях абхазского народа грузинскими властями. В то время не каждый смог бы найти в себе смелость сделать такой шаг.

Выставку посетили руководство района, сотрудники государственных учреждений, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность и гости города. Румия и ее мать Раиса из Санкт-Петербурга случайно попали на это событие. Они шли на звуки музыкальных инструментов, доносящихся из репетиционного зала Дворца культуры и, перепутав здания, зашли в музей.

Гости признались, что о Владиславе Ардзинба им ничего до сегодняшнего дня известно не было, но у них сложилось приятное впечатление о нем по фотографиям.

© Sputnik / Бадри Есиава Выставка фотографий в память о Владиславе Ардзинба открылась в Гудауте

"Он не похож на чиновника. Он везде с простыми людьми, везде улыбается. Мне кажется, что ваш президент был очень близок к народу. Обратили внимание на фотографии, где он с семьей, детьми. Много снимков, на которых он запечатлен с известными мне людьми - медиками, писателями, путешественниками. Получается, что его интересовала не только политика, и он был разносторонним человеком", - поделилась Румия.

В рамках программы празднования 76-летия со дня рождения Владислава Ардзинба в 18:00 в пятницу 14 мая из центра города Гудауты до привокзальной площади, которая носит имя первого главы государства, пройдет конный парад. В составе этой колонны также будет один из служебных автомобилей Ардзинба. Какой именно автомобиль, пока не уточняется. На площади состоится концерт.

Ученый и государственный деятель Владислав Ардзинба был первым президентом Абхазии. Доктор исторических наук до прихода в политику уже был известен как крупный ученый востоковед. Ардзинба изучал историю древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, его труды по хеттологии цитируются до сих пор.

В 1990 году Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году возглавил национально-освободительную борьбу.

Победа в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и становление независимого абхазского государства неразрывно связаны с именем Владислава Ардзинба. За свои заслуги перед Отечеством Ардзинба был награжден высшей государственной наградой - орденом "Ахьдз-Апша" I степени.

Ардзинба избирался президентом Абхазии дважды. Первый раз его избрали 26 ноября 1994 года, а во второй - 3 октября 1999. Не стало Владислава Ардзинба 4 марта 2010 года.