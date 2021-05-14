СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме в пятницу 14 мая.

"Мы решили приурочить открытие музея ко дню рождения первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба. Людей, которых мы хотели бы пригласить, очень много, но, к сожалению, возможности музея ограничены, как вы видите, зал небольшой, к тому же сложно проводить экскурсию, когда приходят десятки людей, и в третьих, из-за эпидемиологической ситуации решили разделить время прихода гостей", - сказал председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа.

Журналистов на это событие пригласили пораньше, чтобы у них была возможность ознакомиться с тем, что представлено в музее.

Музей денег открыли в Сухуме © Sputnik / Марианна Кубрава

Музей денег открыли в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Музей денег открыли в Сухуме © Sputnik / Марианна Кубрава

Музей денег открыли в Сухуме © Sputnik / Марианна Кубрава

Музей денег открыли в Сухуме © Sputnik / Марианна Кубрава

Музей денег открыли в Сухуме © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 6 © Sputnik / Марианна Кубрава Музей денег открыли в Сухуме

"Задумка создать музей появилась несколько лет назад, это было связано с тем, что мы стали активно заниматься пропагандой монет Банка Абхазии. Были многочисленные выставки, в том числе нумизматические, в которых в том числе участвовал Банк Абхазии, мы публиковали ряд материалов в российских, иностранных изданиях, это вызвало интерес у нумизматов, люди стали часто спрашивать, где можно увидеть монеты, и оказалось, что по сути негде", - отметил Барателиа.

Изначально планировалось создать площадку для того, чтобы представить апсары, но затем решили создать целый музей, в котором будут собраны деньги, которые когда-либо были в обращении в Абхазии.

© Sputnik / Марианна Кубрава Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме

Беслан Барателиа рассказал, что музей решили сделать открытым, чтобы у гостей Абхазии была возможность лучше узнать историю страны.

После директор музея Астамура Тания рассказал, что Абхазия имеет древнейшую историю денежного обращения.

"Задача нашего музея - представить историю Абхазии посредством монет, показать ее культурные и торговые связи. Монеты наилучшим образом характеризуют, какие технологии были, какая культура была у людей, которые жили здесь до нас", - подчеркнул Тания.

В музее представлены монеты, относящиеся к различным периодам истории Абхазии.

"Здесь представлены, в частности, монеты северного причерноморья, наш логотип - это стилизация аверса монеты конца V - начала IV века до нашей эры. Эта монета была отчеканена на территории Колхиды", - сказал он.

Также в музее можно увидеть монеты средневекового периода, есть византийские монеты, монеты арабского халифата, османской империи, российской империи и так далее. Всего в музее представлено около пятисот экспонатов.

Астамур Тания провел экскурсию для журналистов, показал в том числе специальный станок, на котором чеканят монеты, и предоставил возможность представителям СМИ попробовать самим отчеканить монету, чем они с удовольствием воспользовались.

© Sputnik / Марианна Кубрава Банк Абхазии открыл Музей денег в Сухуме

На официальную часть открытия музея прибыло руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания.

Председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал собравшимся, что, начиная с завтрашнего дня, желающие могут посещать музей, и поделился планами организовать на базе музея научно-практический работу, в которую будут вовлекать молодежь, чтобы она изучала историю денежного обращения в стране.