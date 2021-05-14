Прогноз погоды в Абхазии на выходные 15 и 16 мая

В выходные дни, 15 и 16 мая, на Черноморском побережье Республики Абхазия погода существенно не изменится.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. В Абхазии 15 и 16 мая ожидается малооблачная, жаркая погода, ночью и утром местами возможен туман, сильные магнитные бури, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +23°С до +28°С.

Температура морской воды +15°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 50–80%.