Небо над Абхазией: готовы ли российские авиакомпании летать в Сухум

Sputnik выяснил, заинтересованы ли российские авиакомпании в запуске рейсов по этому направлению и попадут ли перевозчики под международные санкции из-за полетов в республику.

Мария Науменко, Sputnik

Запасной аэродром для Сочи

В пресс-службе авиакомпании "РусЛайн", которая занимает одно из ведущих мест в сегменте региональных авиаперевозок России, Sputnik сообщили, что рассматривают абхазское направление для запуска рейсов.

Сегодня флот "РусЛайн" состоит из 20 воздушных судов. Маршрутная сеть авиакомпании объединяет свыше 35 российских городов. По итогам 2020 года было выполнено около 13 тысяч рейсов.

О готовности рассмотреть возможность открытия рейсов в Сухум также сообщили в авиакомпании Red Wings, которая входит в десятку крупнейших авиакомпаний России. Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Флот Red Wings включает 24 пассажирских лайнера: 15 судов семейства Airbus 320/321, семь российских региональных SSJ100 и два дальнемагистральных Boeing 777.

"Абхазия является популярным у россиян летним курортом, наверняка полеты в Сухум из российских городов будут пользоваться спросом. Поэтому при появлении необходимой аэропортовой инфраструктуры авиакомпания Red Wings готова рассмотреть возможность открытия рейсов в Абхазию", - заявили в пресс-службе Red Wings Airlines.

В авиакомпании Smartavia на запрос Sputnik ответили, что активно развивают свою маршрутную сеть, включая южные направления. На данный момент Smartavia осуществляет полеты более чем по 60 направлениям как по России, так и в ближнее и дальнее зарубежье. Флот перевозчика состоит из 14 воздушных судов, включая 9 - Boeing 737-800 NG, 3 - Boeing 737-700 NG и 2 - Airbus А320neo.

"Новые маршруты для выполнения регулярных рейсов выбираются на основе нескольких критериев, включая спрос на направление и коммерческую целесообразность. Наши специалисты внимательно следят за ситуацией на рынке воздушных перевозок и оперативно реагируют на любые изменения, происходящие на рынке", - сообщили в пресс-службе Smartavia.

Sputnik также направил запросы крупным авиаперевозчиком, среди них: Utair, S7, Аэрофлот и "Уральские авиалинии", но на момент публикации ответ не был получен.

В советский период Сухум был запасным аэродромом номер один для Сочи, отмечает заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. По его мнению, эту же роль Сухум может начать выполнять и в наше время.

"Аэропорт Сухума была хорошо оборудован. Я выполнял туда полеты в качестве командира корабля на многих самолетах, в том числе на больших: Ил-18 и Ту-134. Когда в Сочи невозможно было по метеоусловиям произвести посадку, мы направлялись в Абхазию, это рядом, 20-30 минут лета", - вспоминает Смирнов.

Есть ли риски попасть под санкции

По мнению исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, из-за возобновления авиасообщения будут высказаны претензии со стороны Грузии, но они не повлияют на выполнение полетов.

Однако авиаперевозчики могут понести более существенные риски, как это произошло в ситуации с компанией "Добролет", отмечает Пантелеев. В 2014 году она запустила полеты в Симферополь, а затем попала под санкции Европейского Союза и была вынуждена прекратить свое существование.

"Нельзя сказать, что у российских авиакомпаний сейчас нет проблем из-за полетов в Крым. Украинская сторона предлагала другим государствам арестовывать воздушные суда российских авиакомпаний. Просто третьи страны стремятся не идти на прямой конфликт с Россией", - рассуждает Пантелеев.

Он добавил, что есть российские авиакомпании, на которые никак не повлияет международная реакция. Например, "Азимут". У этого перевозчика в парке только российские воздушные суда, и эти самолеты в лизинге через российские структуры. То есть авиакомпания "Азимут" максимально защищена от санкций из-за рубежа.

Кроме того, по словам Олега Смирнова, если удастся убедить международные организации в безопасности полетов в Абхазию, то российские авиакомпании смогут регулярно осуществлять перелеты в республику так же, как и в Крым.

Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от столицы Абхазии в селе Бабушара Гулрыпшского района, но он не действует с конца грузино-абхазской войны 1992-1993 годов по решению Международной организации гражданской авиации ICAO. Длина взлетно-посадочной полосы - 3,6 километра, что позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор. В советское время терминал обслуживал до пяти тысяч пассажиров в сутки летом и до тысячи - зимой.

В 2019 году аэропорту и воздушному пространству Абхазии был присвоен международный четырехбуквенный код URAS. Расшифровывается аббревиатура следующим образом: буква U присвоена всем странам, входящим в СНГ, R — Ростовская воздушная зона, где находится центр управления воздушными, в том числе и международными, полетами, А — это Абхазия, S — Сухум.

Как заявил президент Абхазии Аслан Бжания, в настоящее время в Минтрансе России один раз в две недели проходят совещания по поводу запуска сухумского аэропорта. Столицу Абхазии уже неоднократно посещали инвесторы, готовые вложить средства в реконструкцию воздушной гавани.

В мировой практике есть примеры осуществления полетов в государства с ограниченным международным признанием. Так, турецкие авиакомпании совершают регулярные рейсы в Турецкую Республику Северного Кипра, которая признала только Турцией.