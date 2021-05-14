Эксперт оценил сложность горного маршрута, на котором потерялся турист из России

СУХУМ, 14 мая – Sputnik. В район перевала Химса, где предположительно потерялся участник туристической группы из России, обычно водят в походы не раньше конца июля, так как до этого местность покрыта снегом, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.

По словам Тарба, маршрут на перевал Химса несложный, но человек должен быть готов к походу физически и психологически.

"Нужно относиться спокойно к нагрузке и не впадать в состояние паники", - объяснил он. © Sputnik / Томас Тхайцук Семь спасателей МЧС Абхазии ведут поиски пропавшего российского туриста

Руководитель фонда отметил, что, когда туристическая группа отправляется в поход в горы, она должна ориентироваться на худший вариант, который может произойти. По его словам, во время похода могут произойти непредвиденные обстоятельства – кто-то из участников может сломать ногу, испортиться погода или кто-то просто не выдержит физической нагрузки. Но, если группа заранее готовится к худшему, то для нее эти факторы сюрпризом не станут – у группы будет запас еды на несколько дней и достаточное количество экипировки.

"А, если мы говорим о человеке, который захотел пойти в горы, ему нужно найти опытного гида, который за него решит все вопросы, которые нужно решать – знает хорошо маршрут, и когда можно по нему идти", - добавил он.

3 мая группа вышла на туристический маршрут, который должен был завершиться 10 мая. 12 мая поступил сигнал в МЧС, туристы сообщили, что один из участников не может продолжать маршрут и его оставили на определенной точке. Шесть других участников группы продолжили свой путь и вышли к СухумГЭС, откуда их уже эвакуировали спасатели. По словам инструктора группы Анны Гилевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы, тогда было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии.

По словам Тарба, руководитель группы должна была исходить из того, что если в горах уходить от одной точки, то есть вероятность, что в нее можно не вернуться в силу различных обстоятельств.

"Она должна была иметь возможность с кем-то связаться, чтобы сообщить, что один из туристов остался и нужно выйти на встречу и забрать его. Либо принять решение вернуться, но тогда нужно было вернуть деньги за экскурсию, либо остановить поход и подумать, как эвакуировать человека. Возможно, она не оценила степень риска", - сказал он.

Поисково-спасательный отряд из семи человек продолжает поиски российского туриста. В поисках не задействована техника, так как местность труднопроходимая.

По информации ведомства, пропавшего туриста зовут Владимир Ульянов, он приехал в Абхазию из Екатеринбурга. О возрасте пропавшего МЧС Абхазии не знает, однако в российских СМИ появлялась информация о том, что мужчине 64 года. Совместно со спасателями в поисках участвует инструктор туристической группы Анна Гилева.

По словам первого замминистра ведомства Тиграна Делибалтяна, туристическая группа подавала заявку в МЧС о том, что будет передвигаться по определенному маршруту, и после регистрации в ведомстве отправилась в поход. Он также отметил, что выбранный туристами маршрут достаточно сложный, к тому же 9 мая в этом районе выпал снег.