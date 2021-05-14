Первый туристический форум "Абхазия – страна души" завершил свою работу

Основная программа туристического форума проходила в столице Абхазии в течение двух дней, 13 и 14 мая.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый Международный туристический форум "Абхазия – страна души" завершил свою работу в пятницу 14 мая, сообщает корреспондент Sputnik.

"Вчера и сегодня прошли круглые столы на нужные и полезные темы, это не может не радовать, так как сложно переоценить значимость туризма для Абхазии. В эти дни в Абхазии присутствует большое количество журналистов, а именно из 66 регионов России, много знаковых специалистов в сфере туризма России", - сказал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

Кроме того, продолжил он, в Абхазию приехали страховщики, что очень важно для туристической сферы республики.

"Эту работу мы должны продолжить прежде всего ради интересов наших гостей", - отметил глава Минтуризма.

Хишба поблагодарил гостей за участие в первом Международном туристическом форуме "Абхазия – страна души".

"Мы в свою очередь многому у вас научились, за что вам огромное спасибо. Благодарю вас, что в эти дни мы были вместе, это было очень полезно для Абхазии", - подчеркнул министр.

Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко в свою очередь заметил, что на форуме поднимались очень важные темы, были дискуссии и споры.

"Все темы актуальные, на злобу дня, очень надеемся, что форум, который сегодня завершается, послужит на благо туризма Абхазии и те начинания, которые были заявлены будут иметь продолжение. Надеемся, что в следующем году мы увидим какие-то конкретные результаты от того, что мы озвучивали. Спасибо большое принимающей стороне за очень теплый прием, за хорошую организацию форума, надеемся что это не в последний раз", - отметил он.

Генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков сказал, что гости форума многое успели узнать об Абхазии.

"Теперь мы должны все переосмыслить и сделать из этого какой-то продукт, мы этим займемся в наших регионах и будем искренне ждать приглашения на следующее подобное мероприятие", - подчеркнул Новиков.

Теймураз Хишба также выразил надежду на то, что взаимодействие Абхазии и российских специалистов в области туризма будет иметь продолжение и форум "Абхазия – страна души" станет ежегодным.

В завершении состоялась церемония подписания соглашений между Министерством туризма Абхазии и Всероссийским объединением туристов, а также Национальным оператором детского отдыха.

Среди тем, которые обсуждались на форуме: "Концепция летнего туристического сезона в Республике Абхазия – качество, безопасность, новые технологии, новые продукты", "Актуальные вопросы страхования туристов в Республике Абхазия", "Актуальные вопросы образования в сфере туризма и индустрии гостеприимства", "Современные инвестиционные проекты и лучшие практики в сфере туриндустрии", "Создание летних оздоровительных лагерей в Абхазии".

