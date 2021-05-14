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Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 225

© AFP 2019 / INA FASSBENDER
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1303)
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 28 человек из 216 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Пациентка 1945 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция скончалась в Сухумской инфекционной больнице 13 мая, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии
Женщина поступила в медучреждение 11 апреля, но несмотря на всю оказанную помощь скончалась 13 мая.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 52 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ - 18, в Ткурчалской ЦРБ - 4 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 14984 человека. Зарегистрировано 225 летальных случаев. Выздоровели 13907 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1303)

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