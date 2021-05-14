Утвержден в своей должности глава Очамчырского района

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Депутаты Очамчырского районного Собрания утвердили на должность главы администрации района Беслана Бигвава на заседании в пятницу 14 мая. Об этом сообщает Абхазское телевидение.

Председатель Очамчырского Собрания Адгур Квициния отметил, что президент Аслан Бжания направил документы в Собрание района на рассмотрение кандидатуры Беслана Бигвава на пост главы администрации 25 апреля.

"Все прекрасно понимаете значение вопроса, который мы сегодня рассматриваем. Новому составу районного Собрания предстоит работать с новым руководителем нашего района и, я думаю, что поддержим кандидатуру, предложенную президентом страны, так как, учитывая жизненный путь Беслана Бигвава, никаких препятствий к тому, чтобы возглавить район, для этого нет", - сказал Адгур Квициния.

В своей речи утвержденный глава Беслан Бигвава подчеркнул, что в районе не мало проблем и решить из в одночасье нельзя, но при этом добавил, что если все на своих местах будут работать с полной отдачей, то и результаты будут положительными.

Кандидатура Бигвава была единогласно одобрена.

Предыдущий и.о. главы администрации Очамчырского района Станислав Амичба был освобожден от должности 10 февраля.

Беслан Бигвава родился 28 июля 1971 года в городе Ткуарчал. Окончил Ивановский сельскохозяйственный институт, а также Восточно-украинский государственный университет, получив полное высшее образование по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". С 1999 года жил в Москве, работал в разных организациях по линии инженерии.

Имеет спортивное звание "Мастер спорта СССР по вольной борьбе". Женат, отец троих сыновей.