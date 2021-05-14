Конный парад и президентский "мерин": день рождения Ардзинба отметили в Гудауте

Какой президентский автомобиль возглавил марш наездников, какими воспоминаниями о бывшем главе государства поделились его водители, как он учился ездить за рулем, какое впечатление произвел конный парад на гостей и как прошел праздничный концерт на привокзальной площади имени Владислава Ардзинба в Гудауте, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Дорожные истории

До начала марша конников, которым предстояло с флагами страны пройти от центра Гудауты до привокзальной площади имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, оставалось около получаса. Своего очередного старта ожидал один из служебных автомобилей бывшего главы республики – Mercedes премиум класса 140-й модели, припаркованный у городского парка в заведенном состоянии. Этот немецкий "мерин" должен был встать во главе "кавалерии" под управлением одного из водителей Ардзинба Отара Адлейба и в сопровождении еще одного его водителя Алика Гогуа.

Сейчас этот автомобиль находится во владении семьи депутата Народного Собрания Абхазии Дмитрий Ардзинба. "Шестисотый" был выпущен в 1992 году и пробег его на сегодняшний день немного превышает 290 тысяч километров. Несмотря на возраст, он в хорошем внешнем и техническом состоянии.

По словам парламентария, Mercedes был выкуплен у одного из местных банков, куда он попал из президентского гаража. Был частично отремонтирован и отреставрирован. Выезжают на бывшем служебном автомобиле Владислава Ардзинба только по большим праздникам, но не забывают частенько его заводить, чтобы механизмы транспорта не вышли из строя.

Первым служебным автомобилем в истории абхазского президентства стала "Волга" 2410, к которой, по рассказу Отара Адлейба, глава государства относился с трепетом. Сам водитель предпочитал работать на легендарном "американце" Lincoln Town Car, но президента в нем укачивало, особенно когда проезжали участок республиканской дороги, который в народе называют "тещиным языком".

"Подвеска этой машины была мягкой и она, как корабль на воде, качалась из стороны в сторону. Поэтому Владислав Григорьевич не очень любил на ней ездить. Более того,по городу на Lincoln и Mercedes он никогда не ездил. Он говорил: как я могу разъезжать на таких дорогих автомобилях, когда у людей нечего есть. Мы на них выезжали только, когда нужно было встретить гостей или выехать за границу. Кстати, все автомобили кроме "Волги" были подарены президенту", - поделился Адлейба.

В послевоенное время водители президента особенно беспокоились за его безопасность и однажды Адлейба показал главе страны журнал, где была реклама бронированной иномарки. Эту идею Ардзинба пресек на корню, указав пальцем на стоимость транспорта в 500 тысяч долларов. К этому вопросу больше не возвращались.

Из доступных методов защитить президента от потенциальной опасности было тонирование стекол автомобиля, о чем Владислава Ардзинба забыли предупредить. Спустя несколько дней он в недоумении спросил у своих водителей, почему соседи перестали с ним здороваться.

"Владислав махал рукой, а в ответ никто его не приветствовал. Он не мог понять, что происходит. Потом ему рассказали, что его в салоне не видно из-за "затемненок", - рассказал о курьезном случае Адлейба.

Водители президента не утаили то, что Ардзинба ездил за рулем не очень хорошо, но всегда испытывал к этому интерес. Он внимательно наблюдал за своими шоферами и изучал, как они справляются. Одним из тех, кто учил главу государства управлять автомобилем был Алик Гогуа, который рассказал, что в качестве "испытательной" машины был выбран "УАЗ".

В один из таких дней была дождливая погода и, проезжая улицу вблизи сухумской 12-й школы, президент увидел своих соседок и решил их подвезти. Остановился он прямо на луже, вода из которой вылилась на ноги женщин. Мокрые, но счастливые от такого внимания со стороны президента, они сели в автомобиль и поехали домой.

Адлейба и Гогуа признались, что им было комфортно работать с Ардзинба, и они всегда ощущали теплое, дружеское отношение к себе с его стороны.

"Утром, когда мы за ним приезжали, Владислав Григорьевич никогда не садился завтракать без нас. Только увидит, что машины подъехали, выходил на встречу и звал к столу", - рассказал Гогуа.

Собеседники корреспондента Sputnik были рядом с Владиславом Ардзинба в качестве водителей еще много лет после окончания войны в Абхазии. Отар Адлейба спустя два месяца после того, как президент ушел из жизни в марте 2010 года, устроился на работу в одну из сотовых компаний страны. Три года назад он вышел на пенсию и вернулся в свой родной Ткуарчалский театр. Оказывается, Адлейба работал актером с 1979 года до начала войны в Абхазии.

Его коллега Алик Гогуа, по решению Ардзинба, в 2009 году стал заместителем коменданта одной из государственных дач. Позже работал водителем грузовой машины, а сейчас управляет автобусом.

© Sputnik / Бадри Есиава Одна из машин первого президента Абхазии Владислава Ардзинба

Конный марш и праздничный концерт

Центр Гудауты наполнился цоканьем копыт 76 скакунов – по числу лет, которые мог бы прожить Владислав Ардзинба к сегодняшнему дню. Наездники представляли шесть сел района – Лыхны, Джирхуа, Ааца, Куланырхуа, Звандрипш, Дурипш.

Они собрались у недостроенного здания Райкома партии и готовили своих скакунов к "марш-броску" до привокзальной площади. Одним из наиболее опытных наездников был Гурам Надария, который в советское время был членом Сборной Абхазии и Гудауты по конноспортивному спорту. В 2001 году он стал тренером и занимается подготовкой жокеев. Надария был верхом на коне по прозвищу Буян.

Увидеть такое количество нарядных всадников с флагами в руках не ожидали не только многие горожане, но и гости страны. Супруги Павел и Анна вместе с сыном Гором приехали на отдых в Гудауту из Москвы и остались в восторге от этого зрелища.

"Такого парада мы никогда не видели. Увидеть столько красивых лошадей и наездников – это очень необычно для нас. Мы надеемся, что также увидим продолжение этого представления", - поделился Павел и отметил, что он осведомлен о поводе происходящего вокруг.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Парад всадников в честь дня рождения Владислава Ардзинба прошел в Гудауте

Предчувствие не обмануло туристов. В 18:30 конники направились к привокзальной площади, где был организован праздничный концерт силами сотрудников гудаутского Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии. Впереди колонны шел президентский Mercedes. Безопасное передвижение обеспечивали милицейские машины с включенными проблесковыми маяками.

Спустя 15 минут они были на месте. Наездники выстроились в ряд и стали объектом внимания сотен людей и детского восторга. Видео и фото с ними моментально попадали на странички пользователей социальных сетей. Президентский служебный автомобиль остановился возле наездников и, недолго постояв, уехал.

Праздничный концерт состоял из выступлений артистов отечественной эстрады, хора Государственного ансамбля песен и плясок, стихотворений в честь первого президента в исполнении детей.

Атмосфера была спокойной и веселой, как в добрые "докоронавирусные" времена. Сегодня люди определенно не хотели вспоминать об этом недуге – внимательно слушали речи ораторов, поддерживали артистов овациями, а дети энергично танцевали под национальные ритмы.

Экс-пресс-секретарь Владислава Ардзинба, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг рассказал с импровизированной сцены несколько историй, связанных с первым главой республики, которые широкой массе неизвестны.

"На мой взгляд, одни из самых тяжелых дней в его жизни выпали на сентябрь 1992 года, когда шли переговоры в Москве и, выкручивая ему руки, пытались заставить Владислава Григорьевича подписать соглашение, где был неприемлемый для нас пункт о добровольцах из Северного Кавказа, пришедших на помощь Абхазии. Он отказался и сам заставил руководителей России и Грузии внести изменения в соглашение. Тогда зарубежные политики убедились, что он из тех людей, который в силах отстоять интересы своего народа", - отметил Хашиг.

Хашиг также задался вопросом, почему в 1997 Ардзинба решил поехать на переговоры в Грузию по собственному желанию, в чем его некоторые не поддержали.

"Я был с ним в той поездке и, как руководитель его пресс-службы, не мог не спросить его об этом. Тогда он мне ответил, что во время войны народу не надо говорить о том, что идет война – он и сам это понимает, но сейчас – в это тяжелое время нужно сделать все для того, чтобы когда-нибудь эту блокаду сняли и для достижения этой цели нужно использовать всевозможные методы", - поделился журналист.

Замглавы Гудаутского района Валерий Авидзба в своей речи подчеркнул, что день рождения Владислава Ардзинба – это большой праздник для страны, но в то же время скорбный день, так как самого именинника рядом нет, и он уже не сможет в свойственной ему манере тепло поприветствовать людей и порадовать их красноречием.

К 20:00 солнце скрылось за горизонтом, и прохладный весенний ветерок накрыл привокзальную площадь, но люди не спешили расходиться. После просмотра архивного видео, на котором президент танцует национальный абхазский танец в Турции, в небо запустили бумажные фонари и завершающим штрихом вечера стал салют из 76 залпов.