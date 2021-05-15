В Абхазии приступили к спасению пальм

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Обработка декоративных деревьев от вредителей началась в Абхазии, рассказал на радио Sputnik Абхазия председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава.

"К плановым мероприятиям по защите декоративных насаждений, в частности, пальмовых насаждений мы приступили вчера по всей республике. У нас есть достаточное количество пестицида. Если говорить о Сухуме, по договоренности с мэрией города, нам выделили спецтехнику – подъемник, трактор с баком, а также рабочих. Город разбит на отдельные площади, на которых будет производиться обработка", - отметил он.

Читанава с сожалением подчеркнул, что на молодых насаждениях пальм тоже завелись вредители – пальмовые долгоносики. В первую очередь, лечение начнут в местах, где высажено большое количество вашингтонии – разновидности пальм. После, специалисты перейдут к обработке деревьев у парка Славы в Сухуме, где также выявлены пораженные пальмы.

"Затем, как и в прошлом году, мы приступим к работам в остальной части города. Хочу сказать, что у нас идет обработка только элитных видов пальм. То есть, крупноствольных пальм. Пальмы трахикарпус или, как их еще называют, веерные пальмы тоже поражены, но другим вредителем. В их случае речь идет о пальмовом мотыльке, но они не нападают на элитные виды пальм", - уточнил он.

Читанава добавил, что лечение от вредителя трахикарпуса отложено в связи с нехваткой пестицидов, часть которых ежегодно выделяет Минсельхоз, и часть передают международные организации.

В столице Абхазии около 1500 элитных видов пальм. По плану Госкомитета по экологии, в день будут обрабатывать от 30 до 50 деревьев в зависимости от погодных условий. Эти меры, уверен Читанава, позволят избежать вырубку деревьев, которых спасти уже нельзя. В 2020 году в Сухуме пришлось срубить две пальмы.

Работа по обработке пальм от вредителей в районах республики выполняется по обращению руководителей районных администраций. После подсчета количества деревьев, нуждающихся в таком уходе, выделяется необходимый объем пестицидов. За помощью уже обратились из Гагры, Пицунды, Гудауты и Новый Афон, который единственный в этом списке, где пока не обнаружен пальмовый долгоносик, но обработка деревьев там тоже будет производиться в качестве профилактики.

Обратная ситуация сложилась с владельцами некоторых частных объектов, например, гостевых домов. По словам Читанава, они игнорируют советы специалистов и не проводят мониторинг состояния пальм, произрастающих на их территории.

"Мы выдали бы им препараты, но они не всегда к нам обращаются. Наверное, некоторые руководители всерьез это не воспринимают. В целом, понимание проблемы в обществе присутствует", - рассказал Читанава.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. После появления вредителей была проведена инвентаризация крупноствольных пальм, их насчитали около 2500. Из-за нашествия пальмового долгоносика в 2018 году в Сухуме вырубили 21 пальму, в Гагре - 20 деревьев. Борьба с пальмовым долгоносиком в Абхазии началась 30 октября 2018 года. Деревья обрабатывают специальными инсектицидами.