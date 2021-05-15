Лидер своего времени: памяти Константина Озган

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Константин Озган родился 15 мая 1939 года в крестьянской семье в селе Лыхны Гудаутского района, окончил Лыхненскую среднюю школу. Еще юношей мечтал поступить в знаменитую "Бауманку", но как-то не сложилось - сразу после школы в 18 лет ушел на службу в Советскую армию, проходил ее в туркменском военном округе. Позднее в Грузинском институте субтропического хозяйства (ГИСХ) Константин Озган получил профессию инженера-технолога.

"Я с удовольствием вспоминаю наши годы юности, - рассказал земляк и друг Константина Озган Вячеслав Цугба. - Он всегда был лидером в кругу друзей и товарищей, с ним считались, и он в свою очередь умел дружить и ценить дружбу".

Руководя Гудаутой

Лидерские качества Константина Озган, возможно, и сыграли решающую роль в том, что по жизни ему многократно приходилось быть на руководящих должностях и среди руководителей. Но началось все, как в то время это часто и происходило, с серьезной партийной карьеры.

"На этом посту он сразу проявил себя как хороший организатор, как думающий руководитель. Гудаутский район при нем достиг значительных успехов в области экономики", — отметил Цугба.

Преуспевающего директора Гудаутской чайной фабрики Константина Озган назначили начальником Управления сельского хозяйства Гудаутского района, а потом и вовсе первым секретарем Гудаутского райкома партии. На этой должности Константин Константинович находился с 1978 по 1989 год.

В 1987 году Константин Озган стал председателем Верховного Совета Абхазской АССР, заменив на этом посту известнейшего ученого, профессора Георгия Дзидзария.

В гуще событий

Константин Озган, безусловно, был одним из тех, кто стоял в самой гуще событий, порожденных национально-освободительным движением абхазского народа. Он открыто участвовал во всех народных сходах, за что был освобожден от должности первого секретаря Гудаутского райкома партии.

Константин Озган был, что называется, "свой человек" и на Северном Кавказе, главным образом благодаря активному участию в деятельности Конфедерации народов Кавказа (КНК), он состоял в ней с 1989 по 1994 год.

Константин Озган © Foto / из архива Екатерины Бебиа

Константин Озган ( третий слева) © Foto / из архива Екатерины Бебиа

Константин Озган © Фото : из архива Екатерины Бебиа

Председатель Совета Старейшин Абхазии Константин Озган. Архивное фото. © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Foto / из архива Екатерины Бебиа Константин Озган

Во время событий Отечественной войны народа Абхазии Владислав Ардзинба, особо доверявший Константину Озган, поручил ему заниматься главным образом делами добровольцев.

"Константин Озган имел большие контакты на Северном Кавказе, а также на юге России, где наладил связи с казачеством. За заслуги в нашей войне Константин Константинович был награжден орденом Леона посмертно. Это оценка его вклада в нашу победу", - отметил Вячеслав Цугба.

Пожалуй, одной из самых сложных миссий, возложенных на Константина Озган во время войны, была отправка тел погибших добровольцев на родину.

"Надо было суметь найти слово, чтобы родителям нужное сказать, оценить вклад их сыновей в нашу победу, и ему удавалось это с честью", - сказал Вячеслав Цугба.

От министерств в парламент

После окончания войны Константин Озган занял кресло министра иностранных дел молодой республики, с 1997 по 1999 год был первым вице-премьером и министром экономики. Далее в его государственной карьере было и место председателя Государственной налоговой службы, а в 2002 году он был избран в Парламент Абхазии, в котором был вице-спикером до 2007 года.

"Мы с ним пять лет были в составе абхазского Парламента вместе, — вспоминал Цугба, — для нас парламентаризм был делом новым, ведь тогда нашему Парламенту было не более десяти лет, нужно было создавать новые законы".

Надо было решать конкретные вопросы, связанные с взаимоотношениями с Российской Федерацией, отметил он.

"Многим депутатам было важно, что скажет по тому или иному вопросу Озган, его опыт имел значение для всех нас. Как практик, как человек, работавший в налоговой службе, в министерстве экономики, он знал многие нюансы нашей хозяйственной службы, и потому при рассмотрении многих вопросов его слово имело большое значение", - рассказал Цугба.

Последние годы жизни Озган возглавлял Совет старейшин Абхазии.

Константин Озган вместе с супругой Галиной Гварамия воспитали четырех прекрасных дочерей - Кристину, Еву, Виолу и Веронику Озган.