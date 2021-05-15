Консульский пункт Посольства России в Гагре проведет выдачу паспортов

Гагрский консульский пункт традиционно функционирует только в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.

СУХУМ, 15 мая- Sputnik. Выдача готовых пятилетних и десятилетних российских заграничных паспортов будет проводиться 21 мая в консульском пункте Посольства России в Гагре. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Посольство России в Абхазии.

Консульский пункт работает на втором этаже в здании районного отделении милиции в Гагре.

Выдача паспортов будет осуществляться с 10:00 до 18:00.

Обратите внимание, что для получения нового документа необходимо предъявить действующий российский заграничный паспорт.

Гагрский консульский пункт был создан в соответствии с устной договоренностью министров иностранных дел России и Абхазии, достигнутой в ходе визита Сергея Лаврова в Сухум в октябре 2009 года. Пункт открылся в 2010 году и с тех пор функционирует в течение курортного сезона, закрываясь на зимние и весенние месяцы.

Одна из основных функций консульского отдела при Посольстве – выдача и замена российских загранпаспортов, а также оказание помощи российским туристам.