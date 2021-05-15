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Пациентка с COVID-19 скончалась в Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1305)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210515/1032426406/Patsientka-s-COVID-19-skonchalas-v-Abkhazii.html

Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 22 человек из 176 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Пациентка 1939 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция скончалась в Гудаутском ковид-центре 14 мая, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткурчалской ЦРБ - 4 пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15006 человек.
Зарегистрировано 226 летальных случаев. Выздоровели 14025 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1305)

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