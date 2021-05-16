Спасатели МЧС Абхазии приблизились к месту, где в последний раз видели российского туриста

СУХУМ, 16 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Поисково-спасательный отряд министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии продолжает поиски пропавшего в высокогорье российского туриста, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС.

"Спасатели планируют дойти сегодня до предположительного места нахождения туриста в горах. Другие участники похода дали указания Владимиру Ульянову сидеть в базовом лагере и никуда не уходить, надеемся, что поисково-спасательный отряд найдет его на месте", - отметили в ведомстве.

МЧС также сообщает, что 15 мая поисково-спасательному отряду оставалось дойти двадцать километров до места, где может находиться российский турист. Движение отряда затруднено большим количеством снега в горах, отметили в пресс-службе министерства.

По информации ведомства, пропавшего туриста зовут Владимир Ульянов, он приехал в Абхазию из Екатеринбурга. О возрасте пропавшего МЧС Абхазии не знает, однако в российских СМИ появлялась информация о том, что мужчине 64 года. Совместно со спасателями в поисках участвует инструктор туристической группы Анна Гилева.

Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончится 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.

Пресс-служба ведомства сообщила, что по словам инструктора группы Анны Гилевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы, тогда было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии.

Для поиска пропавшего в МЧС Абхазии собирались задействовать вертолет, но совершить облет территории не удалось из-за погодных условий, и было решено отправить пешую группу из семи человек.

Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Остальные участники группы туристов, совершившей спуск с высокогорья реки Гумиста, были днем 13 мая доставлены в район поселка Ачадара, где они снимали жилье. Утром 14 мая стало известно, что они покинули республику.

По словам первого замминистра ведомства Тиграна Делибалтяна, туристическая группа подавала заявку в МЧС о том, что будет передвигаться по определенному маршруту, и после регистрации в ведомстве отправилась в поход. Он также отметил, что выбранный туристами маршрут достаточно сложный, к тому же 9 мая в этом районе выпал снег.