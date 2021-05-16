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Абхазская милиция ищет пропавшего в Гагре россиянина

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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210516/1032429621/Abkhazskaya-militsiya-ischet-turista-propavshego-v-Gagre-v-kontse-aprelya.html

Пропавший Михаил Воропаев 1979 года рождения, плотного телосложения, рост 177-178 см, одет в брюки цвета "хаки", клетчатую рубашку, темные на белой подошве кроссовки и синюю куртку. Мужчина склонен к злоупотреблению спиртными напитками.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Милиция Абхазии обратилась с просьбой ко всем кто видел или знает о месте нахождения гражданина России Михаила Воропаева сообщить в правоохранительные органы. Об этом сообщается на странице МВД Абхазии в Facebook.

"В дежурную часть УВД по Гагрскому району обратился временно проживающий в городе Гагра уроженец города Барнаул, о том, что 27 апреля примерно в 03.00 утра ушел и по настоящее время не вернулся его товарищ Воропаев Михаил Константинович", - говорится в сообщении МВД.

Информацию о месте нахождения Михаила Воропаева можно сообщить по телефонам: дежурная часть МВД: 226-41-41; Горячая линия МВД: 920-20-95 (WatsApp/Telegram).
 

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