Абхазская милиция ищет пропавшего в Гагре россиянина

Пропавший Михаил Воропаев 1979 года рождения, плотного телосложения, рост 177-178 см, одет в брюки цвета "хаки", клетчатую рубашку, темные на белой подошве кроссовки и синюю куртку. Мужчина склонен к злоупотреблению спиртными напитками.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Милиция Абхазии обратилась с просьбой ко всем кто видел или знает о месте нахождения гражданина России Михаила Воропаева сообщить в правоохранительные органы. Об этом сообщается на странице МВД Абхазии в Facebook.

"В дежурную часть УВД по Гагрскому району обратился временно проживающий в городе Гагра уроженец города Барнаул, о том, что 27 апреля примерно в 03.00 утра ушел и по настоящее время не вернулся его товарищ Воропаев Михаил Константинович", - говорится в сообщении МВД.

Информацию о месте нахождения Михаила Воропаева можно сообщить по телефонам: дежурная часть МВД: 226-41-41; Горячая линия МВД: 920-20-95 (WatsApp/Telegram).

