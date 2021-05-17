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Бжания подписал новое распоряжение об антиковидных мерах в Абхазии

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1306)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 15 мая составляет 15006 человек, 226 летальных случаев, выздоровели 14025 человек.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о мерах по защите здоровья населения республики от коронавирусной инфекции, сообщает прес-служба главы государства. 

Из текста документа следует, что в Абхазии с 13 мая не действует запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в ресторанах, банкетных залах и других объектах общепита; а также на проведение массовых деловых, спортивных, развлекательных и иных мероприятий в закрытых помещениях.

Однако, согласно распоряжению, организацию и проведение в закрытых помещениях массовых мероприятий должны осуществлять в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами

Гражданам рекомендовано:

  • носить маски в общественных местах; 
  • воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

Все еще запрещена перевозка в общественном транспорте пассажиров без масок, деятельность водителей, не использующих маски. Местные администрации должны обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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На продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынках республики еженедельно (не менее одного раза в неделю) должна осуществляться профилактическая дезинфекция торговых объектов и прилегающих к ним территорий. Все продавцы должны носить маски. Аналогичные требования распространяются на стационарные торговые объекты, автозаправочные станции, производственные и общественные здания.

Распоряжением Минпросвещению Абхазии поручено до завершения учебного года осуществлять мониторинг деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций на предмет соблюдения установленных санитарных правил, а также обеспечивать все образовательные учреждения средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции.

Минздраву поручено еженедельно информировать президента и Кабинет министров о результатах вакцинации от коронавируса.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1306)

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