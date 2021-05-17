14:28 17 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.85
  • EUR89.66
Поиск

Минздрав Абхазии: вакцинация от коронавируса проходит во всех районах страны

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
263 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/11/1032432450.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210517/1032432093/Minzdrav-Abkhazii-vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-prokhodit-vo-vsekh-rayonakh-strany.html

Кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V", доставленным в республику 30 апреля, началась 11 мая.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вакцинация от COVID-19 проходит во всех районах Абхазии, пункты открыты при центральных районных больницах, сказал в интервью Sputnik заместитель министра здравоохранения республики Вахтанг Вардания.

"Мы все объездили и все посмотрели, пункты оснащены, там есть дежурные медсестры, доктора", - сказал Вахтанг Вардания.

В Сухуме вакцинация проходит в городской поликлинике, планируется, что еще один пункт приема населения откроется в Синопе 18 мая.

"В Республиканской и городской больницах прививки производят только для своих сотрудников, в городской поликлинике с утра вакцинируют желающих своих сотрудников и потом начинают вакцинировать население города", - отметил он.

Для того чтобы провакцинироваться, нужно иметь при себе действующий абхазский паспорт. Перед уколом пациент проходит обязательный медицинский осмотр, заметил замминистра.

"Врачи проверяют, есть ли у человека какие-нибудь заболевания, если на момент осмотра все в порядке, то ему делают вакцину. После укола пациент 20-30 минут остается в больнице и только потом уходит домой", - подчеркнул Вардания.

По его словам, пока нет статистических данных о том, какое количество людей в республике уже привилось, однако процесс вакцинации идет по всей стране. Привиться могут все желающие уже сейчас, если в ходе осмотра врачами не будут выявлены противопоказания.

© Sputnik / Кирилл Брага
Еще один пункт вакцинации от коронавируса откроется в Сухуме 17 мая

Ранее врач-терапевт Виктория Гетия отмечала, что противопоказания для вакцинации – любая острая инфекция, которая есть на данный момент, обострение какой-нибудь хронической болезни. Укол не делают и людям, которые на данный момент болеют коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы это определить, перед вакцинацией пациенты заполняют специальную анкету, в которой в том числе указывают были ли у них за последние две недели симптомы, такие как температура, потеря обоняния, которые присутствуют при COVID-19.

Привившимся выдают памятку о проведении вакцинации, в которой указываются данные пациента. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого. 

В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.

 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
Поиски российского туриста в горах Абхазии продолжаются
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться