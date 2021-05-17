Минздрав Абхазии: вакцинация от коронавируса проходит во всех районах страны

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вакцинация от COVID-19 проходит во всех районах Абхазии, пункты открыты при центральных районных больницах, сказал в интервью Sputnik заместитель министра здравоохранения республики Вахтанг Вардания.

"Мы все объездили и все посмотрели, пункты оснащены, там есть дежурные медсестры, доктора", - сказал Вахтанг Вардания.

В Сухуме вакцинация проходит в городской поликлинике, планируется, что еще один пункт приема населения откроется в Синопе 18 мая.

"В Республиканской и городской больницах прививки производят только для своих сотрудников, в городской поликлинике с утра вакцинируют желающих своих сотрудников и потом начинают вакцинировать население города", - отметил он.

Для того чтобы провакцинироваться, нужно иметь при себе действующий абхазский паспорт. Перед уколом пациент проходит обязательный медицинский осмотр, заметил замминистра.

"Врачи проверяют, есть ли у человека какие-нибудь заболевания, если на момент осмотра все в порядке, то ему делают вакцину. После укола пациент 20-30 минут остается в больнице и только потом уходит домой", - подчеркнул Вардания.

По его словам, пока нет статистических данных о том, какое количество людей в республике уже привилось, однако процесс вакцинации идет по всей стране. Привиться могут все желающие уже сейчас, если в ходе осмотра врачами не будут выявлены противопоказания.

Ранее врач-терапевт Виктория Гетия отмечала, что противопоказания для вакцинации – любая острая инфекция, которая есть на данный момент, обострение какой-нибудь хронической болезни. Укол не делают и людям, которые на данный момент болеют коронавирусной инфекцией. Для того, чтобы это определить, перед вакцинацией пациенты заполняют специальную анкету, в которой в том числе указывают были ли у них за последние две недели симптомы, такие как температура, потеря обоняния, которые присутствуют при COVID-19.

Привившимся выдают памятку о проведении вакцинации, в которой указываются данные пациента. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого.

В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.