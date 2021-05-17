СУХУМ, 17 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Российские спасатели готовы подключиться к поиску туриста в горах Абхазии в случае крайней необходимости, сказал министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния на совещании поискового штаба 16 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

На совещании было отмечено, что поиски крайне затруднены из-за тяжелых погодных условий и сложности маршрута. Было принято решение о ротации поисковой группы и дополнительном ее снабжении.

"В шесть часов утра вертолет МЧС Абхазии вылетел для того, чтобы провести плановую ротацию поисково-спасательной группы, также дополнительно снабжаем их продовольствием и теплыми вещами, чтобы поиски туриста продолжились", - рассказали Sputnik в пресс-службе МЧС.

Также в ведомстве сообщили, что новая группа спасателей будет добираться до места, где, предположительно, находится Владимир Ульянов. Спасателям сложно продвигаться из-за снега в горах и быстро сменяющегося ландшафта.

"Если мы придем на заявленное место, а его там не будет, придется искать", - заметили в МЧС.

Место, где в последний раз видели Владимира Ульянова, находится на уровне более двух тысяч метров над уровнем моря.

"Группа, с которой он отправился в горы, оставила ему палатку и достаточное количество продовольствия", - подчеркнули в пресс-службе.

По информации МЧС, пропавшего туриста зовут Владимир Ульянов, он приехал в Абхазию из Екатеринбурга. О возрасте пропавшего МЧС Абхазии не знает, однако в российских СМИ появлялась информация о том, что мужчине 64 года. Совместно со спасателями в поисках участвует инструктор туристической группы Анна Гилева.

Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончится 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.

Пресс-служба ведомства сообщила, что по словам инструктора группы Анны Гилевой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы, тогда было принято решение спускаться к побережью и обратиться за помощью в МЧС Абхазии.

Для поиска пропавшего в МЧС Абхазии собирались задействовать вертолет, но совершить облет территории не удалось из-за погодных условий, и было решено отправить пешую группу из семи человек.

Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Остальные участники группы туристов, совершившей спуск с высокогорья реки Гумиста, были днем 13 мая доставлены в район поселка Ачадара, где они снимали жилье. Утром 14 мая стало известно, что они покинули республику.

По словам первого замминистра ведомства Тиграна Делибалтяна, туристическая группа подавала заявку в МЧС о том, что будет передвигаться по определенному маршруту и после регистрации в ведомстве отправилась в поход. Он также отметил, что выбранный туристами маршрут достаточно сложный, к тому же 9 мая в этом районе выпал снег.

Глава спасательного ведомства Лев Квициния на вертолете МЧС Абхазии совершил облет района поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста и перевала Химса

Абхазским спасателям доставлена дополнительная партия провизии и теплых вещей. Проведена плановая ротация личного состава поисковой группы, которая почти неделю ведет поиски Владимира Ульянова, находящегося в высокогорье.