Задолженность Пенсионного фонда Абхазии перед гражданами республики уменьшилась с 55 до 47 миллионов рублей с апреля 2021 года.

СУХУМ, 17 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазские пенсии за апрель будут выплачены в конце мая, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

"Потребность Пенсионного фонда 95 миллионов рублей в месяц, и практически половину мы уже профинансировали. У нас остаются непрофинансированными 47 миллионов рублей за апрель. Пенсии за апрель планируем выплатить не позднее конца мая", - отметил он.

В середине апреля Гулария рассказывал ведущему радио Sputnik, что на тот момент задолженность перед пенсионерами, получающими абхазские выплаты, составляла 55 миллионов рублей.

Отставания по выплатам были связаны с последствиями пандемии коронавируса в Абхазии, когда многие коммерческие организации были освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, а также из-за спада экономической активности в осенне-зимний период, что характерно для страны в этот отрезок времени.

В мае, по его словам, наблюдается несущественная, но все же положительная динамика в этом вопросе.

"Если смотреть динамику страховых взносов, то она осенью и зимой снижается, но весной и летом увеличивается благодаря курортному сезону, появлению дополнительных рабочих мест в этот период. Но, учитывая то, что курортный сезон только набирает обороты, этого пока недостаточно, чтобы наверстать отставание ровно на месяц. Надеемся, что к концу сезона нам удастся это сделать", - рассказал Гулария.

Наиболее крупным должником Пенсионного фонда, по данным Гулария за апрель, было предприятие "Черноморэнерго", которое предоставило график выплат, и с запуском ИнгурГЭС собиралось возобновить начисления в фонд. Как уточнил руководитель Пенсионного фонда, ситуация с этой организацией улучшилась, и она с апреля начисляет в бюджет фонда существенные средства.

Задолженность Пенсионного фонда Абхазии перед гражданами республики уменьшилась с 55 до 47 миллионов рублей с апреля 2021 года. Гулария уточнил, что эта сумма будет уменьшаться и впредь в зависимости от объемов отчислений в фонд и финансовой поддержки от государства.

Всего в Абхазии, по данным на апрель 2021 года, зарегистрировано более 47 300 человек, получающих пенсии и пособии, которые финансируются за счет Пенсионного фонда страны. Около девяти тысяч человек из этого числа не получают российскую пенсию, и им абхазское государство выплачивает 2500 рублей в месяц. С октября 2021 года эта сумма увеличится до 3000 рублей.

Одним из главных факторов, влияющих на увеличение потребности фонда в денежных выплатах, связан с ежегодным увеличением количества пенсионеров, не получающих выплаты от Российской Федерации, подчеркнул Гулария.

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