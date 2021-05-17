Допрос свидетелей: Гулрыпшский суд продолжил рассмотрение дела Ахры Авидзба

Второй судебный процесс по делу Ахры Авидзба и его соратников, которые обвиняются в незаконном хранении и сбыте оружия группой лиц по предварительному сговору, состоялся в Гулрыпшском районном суде 17 мая. На заседании допрашивались свидетели обвинения.

Судом были допрошены трое свидетелей, которые проводили обследование в доме, где проживал Авидзба и где были найдены боеприпасы и оружие.

Асмат Цвижба, Sputnik

Версия оперативников

Первым судом был допрошен оперуполномоченный УВД по Сухуму Мераб Кварацхелия. По его словам, в дом, где проживал Авидзба, он и его коллеги прибыли 4 марта, примерно в начале двенадцатого ночи по поручению руководства и на основании сообщения СГБ о том, что в доме проживают люди, участвовавшие в боевых действиях в Донецкой республике, и, возможно, в доме есть оружие. К моменту их приезда, в доме света не было, его дали только к полуночи. Пока подача электричества не была восстановлена, оперуполномоченные к обследованию дома не приступали и внутрь не входили. Во дворе дома, по словам Кварацхелия, помимо самих сотрудников Сухумского районного отделения милиции находились сотрудники Государственной службы охраны (ГСО).

Обследование дома началось к двум ночи, так как сотрудники милиции ожидали прихода одного из двух понятых, объяснил Кварацхелия, а закончилось примерно к пяти утра.

В своих показаниях мужчина указал, что в доме у Авидзба были обнаружены автоматы, пистолеты, патроны, рации, телефоны и камуфляжная форма. Оружие и боеприпасы не находились в потайных местах, они были обнаружены в комнатах, у дивана, под кроватью и, по мнению свидетеля, жители дома должны были знать о его наличии.

По словам Кварацхелия, обследование дома было неотложным. На вопрос адвокатов, чем была вызвана такая спешка и, почему оперативники не дождались разрешения суда, мужчина объяснил, что инициатива была не его, а исходила от руководства. Однако свидетель предположил, что такое решение могло быть вызвано тем, что оружие и боеприпасы могли быть перепрятаны.

Он добавил, что постановление о производстве обследования было предъявлено жительнице дома, мачехе Ахры Авидзба Ванде Махария, которая не пожелала участвовать в мероприятии, но не сопротивлялась действию оперативников и периодически заходила в дом.

"Были найдены личные документы, но не помню поименно, кого именно. Насколько мне известно, до нашего приезда сотрудники спецслужб проводили задержание (Ахры Авидзба – ред.)", - добавил Кварацхелия.

В процессе допроса активно принимал участие и сам Авидзба. Он подчеркнул, что в рапорте понятые проявили сомнительную осведомленность о названиях и видах найденных патрон, но путались в названиях оружия. По мнению обвиняемого, понятые писали показания "под диктовку". Кварацхелия это предположение опроверг.

В своих показаниях еще один свидетель оперуполномоченный УВД Сухумского района Лери Пертая сказал, что, насколько он помнит, в доме, помимо оружия, были изъяты и гранаты. Ахра Авидзба наличие у себя в доме гранат отрицает, он отметил, что оперативники не смогли отличить обычные дымовые шашки от гранат.

"Когда речь идет о взрывчатых веществах - это для меня говорит о том, что мне навязывают статью за терроризм. Прокуратура пытается оправдать свою некомпетентность в этом деле, задавая глупые вопросы", - добавил обвиняемый.

Также Авидзба подчеркнул, что в доме во время обследования находились документы остальных членов семьи, но были изъяты только его личные документы и его соратников, что, по его мнению, указывает на то, что "искали то, что было сказано найти". В слова свидетелей о том, что они не знали, кто, помимо самого Авидзба, проживал в доме, обвиняемый не верит.

Также Ахра Авидзба заявил, что после обследования из дома пропали 240 тысяч рублей и его личный телефон. Свидетель Пертая подчеркнул, что к пропаже денег он никакого отношения не имеет и ему неизвестно, был ли кто-то из представителей органов в доме после обследования.

Показания эксперта

Третьим допрошен был старший эксперт отдела экспертно-криминалистического центра МВД Абхазии по Сухуму и Сухумскому району Роман Гринькив. Он приступил к экспертизе примерно к 1:30 5 марта, свет в доме уже был, все понятые были на месте.

По словам свидетеля, при процессе обследования на первом этаже он не присутствовал, на второй этаж он зайти не смог, так как в комнате было тесно. Откуда конкретно было вытащено оружие, которое он исследовал, ему неизвестно.

"Когда я зашел, на полу лежало оружие, я его зафиксировал на фото. Мне сказали, что нужно обработать поверхность дактилоскопическим порошком, и я обработал поверхности автоматов, пистолетов, магазинов. Все это происходило в присутствии понятых. Цель была обработать только оружие", - рассказал он.

По словам Ахры Авидзба, специальным порошком было обработано не только оружие, но и печка, которая стояла в комнате, откуда и могли быть взяты отпечатки пальцев. Гринькив объяснил, что он обрабатывал только оружие, порошок стоял на столе, не исключено, что он мог просыпаться. Кому принадлежат отпечатки, найденные на оружии, эксперт сказать не смог, так как дальнейшей экспертизой он не занимается.

Таинственное видео

В ходе обследования дома, где проживал Ахрик Авидзба, было сделано видео. Оно уже давно стало достоянием общественности, так как было загружено на платформу YouTube.

Но установить, кто снимал видео, на суде не удалось – все свидетели отрицали, что запись принадлежит им, кто снял кадры, сказать не смогли. По словам Мераба Кварацхелия, снять видео могли только участники опергруппы Сухумского УВД, так как "параллельно с нами никто не снимал и снять не мог".

Так как все допрошенные отрицали свою причастность к видео, адвокат Инга Габилая ходатайствовала о вызове в качестве свидетеля сотрудника УВД по Сухумскому району по фамилии Гулия, который также участвовал в обследовании дома и единственный был не допрошен.

Следующее заседание суда, на котором будут допрошены новые свидетели, состоится 19 мая.