Пункт вакцинации от COVID-19 открылся при Сухумской поликлинике №3

Для того чтобы провакцинироваться, нужно иметь при себе действующий абхазский паспорт. Перед уколом пациент проходит обязательный медицинский осмотр.

СУХУМ, 18 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса открылся при Сухумской городской поликлинике №3 в Синопе 18 мая.

На открытии пункта присутствовал министр здравоохранения Эдуард Бутба.

"Мы сегодня посмотрели, как люди работают, условия хранения, логистику. Все это будет соблюдаться, на всех этапах будет контроль, начиная от того, как хранится вакцина", - сказал он.

По словам главврача поликлиники Галины Горбуновой, чтобы сделать прививку, нужно записаться в регистратуре. В зависимости от количества желающих руководство поликлиники делает заявку в Минздрав и получает препараты.

В день вакцинации пациент должен иметь при себе действующий абхазский паспорт, он заполняет анкету о согласии, ему выдается памятка с датой первой и второй вакцинации. Также человек проходит медицинский осмотр у терапевта – у него измеряют давление, уровень сатурации, температуру.

"Если человек говорит, что у него нет никаких аллергических реакций, последние полгода он не болел коронавирусом, то прививка не противопоказана. Основные противопоказания – острые заболевания любого характера. После вакцинации мы предупреждаем, что в течение получаса нужно оставаться под наблюдением медперсонала. Если в самочувствии происходят изменения, то оказывается помощь", - рассказала Горбунова.

В первый день в поликлинику для вакцинации записались 15 человек. Первой вакцину сделала 80-летняя жительница Сухума Сталина Политико.

"Я решила сделать вакцину, чтобы не заболеть и других не заразить. Я не боюсь побочных эффектов, все время смотрю телевизор, и там рассказывают, как и для чего делать вакцину. Что говорят, то и делаю", - сказала она.

В Абхазию российская вакцина "Спутник V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.

Помимо поликлиники №3, в Сухуме вакцинация проходит в городской поликлинике №1. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого.