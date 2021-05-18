Карантинная служба Абхазии: в республике не был найден калифорнийский трипс

Партию клубники из Абхазии общим весом 0,5 тонны запретили ввозить в Сочи после прохождения карантинного фитосанитарного контроля. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в партии абхазской клубники западный (калифорнийский) цветочный трипс.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Государственной инспекцией Абхазии по карантину растений на территории республики не был зафиксирован калифорнийский цветочный трипс, рассказал в интервью радио Sputnik сотрудник службы Анзор Вартагава.

По его словам, о том, что в партии клубники из Абхазии был найден трипс, сотрудники Госинспекции узнали лишь через СМИ. Откуда в большой партии клубники появился вредитель, Вартагава ответить не смог, так как, по его словам, весь экспортный товар проходит проверку карантинной службы на границе.

"Очень сложно сказать, откуда появился этот вредитель, потому что мы ни разу его не видели в партиях клубники, которую продают. Говорят, его нашли в партии, которая выращивалась в Гале. Завтра мы поедем в Гал, и попытаемся сделать проверку в местах, где выращивают ягоду. На границе стоят наши специалисты, и непонятно, как мимо них прошла партия такой клубники", - объяснил он.

Вартагава отметил, что в мире существует более 5000 видов трипсов, калифорнийский впервые появился в Америке, в 1983 году он появился в Европе, а 90-х годах его впервые зафиксировали в России.

"Сейчас перед нами стоит задача узнать, есть ли он в Абхазии или нет. Для этого мы используем специальные ловушки в каждом районе, но до сегодняшнего дня они в них не попадались", - добавил он.

Эксперт подчеркнул, что западный цветочный (калифорнийский) трипс не опасен для здоровья человека при употреблении.

Инспекторы Южного межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили в партии абхазской клубники западный (калифорнийский) цветочный трипс, после чего запретили ее ввоз в Сочи.

Зараженный товар вернули грузоотправителю, чтобы не допустить распространения вредителя на территории России. Отмечается, что это второй случай выявления западного цветочного трипса в клубнике в текущем году.

Всего с начала сезона из Республики Абхазия в Российскую Федерацию ввезено 57 партий клубники весом 187,5 тонны. Предполагаемый объем экспорта клубники из Абхазии в Россию в этом году составит более одной тысячи тонн.

Калифорнийский трипс - мелкое насекомое, оно высасывает соки из растения, портит его товарный вид и вкусовые качества. Родина жука – Северная Америка.