Поворот не туда: изменения схемы движения в центре Сухума

Уже несколько дней на участке улицы Воронова от проспекта Аиааира до улицы Ардзинба в Сухуме действует одностороннее движение, въезд на улицу Воронова с улицы Ардзинба запрещен.

О том, как водители соблюдают новые правила движения и какое наказание грозит нарушителям, читайте в материале Sputnik.

Городская администрация Сухума также открыла сквозное автомобильное движение на пересечении улицы Воронова и проспекта Аиааира.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Повысить безопасность движения

На пересечении улиц Воронова и Ардзинба стоят автомобили ГАИ, сотрудники на протяжении последних дней подсказывают водителям, которые по невнимательности не обращают внимание на новые знаки, что движение на Воронова со стороны Ардзинба запрещено.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новый дорожный знак на перекрёсте Ардзинба и Воронова

"Одностороннее движение организовали в целях повышения безопасности на этом участке. Помимо этого, мы сняли ограничения передвижения с проспекта Аиааира на улицу Воронова. Ранее при движении по улице генерала Дбар и при повороте на проспект Аиааира висели цепи, сейчас их сняли, движение открытое", - сказал в интервью Sputnik заместитель начальника департамент по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации Сухума Эрик Харчилава.

Кроме того, он сообщил, что на перекрестке улиц Воронова и Ардзинба в будущем планируется установить светофор в связи с тем, что там часто происходят дорожно-транспортные происшествия.

Новые правила движения на части улицы Воронова начали действовать с 14 мая, и несмотря на то, что прошло несколько дней, многие водители не знают об этом и не обращают внимание на дорожные знаки, которые установили сотрудники ГАИ, отмечает Харчилава.

Новый дорожный знак на перекрёсте Ардзинба и Воронова © Sputnik / Томас Тхайцук

Новый дорожный знак на перекрёсте Ардзинба и Воронова © Sputnik / Томас Тхайцук

Новый дорожный знак на перекрёсте Ардзинба и Воронова © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Новый дорожный знак на перекрёсте Ардзинба и Воронова

Сначала предупреждение

Старший инспектор столичного ГАИ Денис Адлейба, который дежурит на месте, заметил, что при движении со стороны Ардзинба висит знак запрещающий поворот налево, если ехать с улицы Воронова стоит знак стоп, поворот можно выполнить только направо, также на пересечении улиц Воронова и Ардзинба висит знак "въезд запрещен".

"Водители по привычке заезжают в поворот, мы предупреждаем один раз, второй раз, но когда нарушения повторяются неоднократно, мы выписываем штрафы. Многие приезжают в Сухум из других районов и городов, не знают про знак", - говорит Адлейба.

По словам сотрудников ГАИ данное нарушение правил дорожного движения относится к статье 117 части 2 Кодекса об административных правонарушениях Абхазии, нарушителям грозит штраф от трех до шести тысяч рублей.

"Многие уже не заезжают, начинают обращать внимание на знак ,и водители передают друг другу о том, что на этом участке дороги изменили правила движения. Нарушителей сегодня намного меньше, чем в предыдущие дни", - подчеркнул старший инспектор ГАИ Сухума.

За полчаса, которые длились съемки Sputnik неоднократно возникали случаи, когда водители пытались заехать на улицу Воронова как со стороны Ардзинба, так и двигаясь по той же улице Воронова, пересекая Ардзинба. Сотрудники ГАИ разворачивали автомобили указывали на запрещающие знаки. Получить комментарий водителей нам не удалось, так как это могло создать пробки на без того загруженном участке дороги.