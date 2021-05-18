Достать ножи: выставка абхазских клинков открылась в Гудаутском музее

На выставке абхазских ножей в Гудаутском музее представлено 72 работы четырнадцати местных кузнецов, а также артефакты, датируемые XIV-XVI веками. О том, кому принадлежали некоторые из этих ножей, как ими распоряжаются потомки, чем отличается традиционный абхазский нож от других ножей, почему некоторым умельцам тяжело с ними расстаться, и какая средняя цена на такие клинки, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Семейные реликвии и нож в сумке

Выставка абхазских ножей оказалась довольно востребованной. В день открытия ее посетили десятки людей, среди которых были не только авторы изделий, но и ценители этого ремесла, любители истории и потомки тех, кто много лет назад держал в руках некоторые из этих ножей.

Среди 72 экспонатов оказался и нож прадеда сотрудника Гудаутского музея Алхаса Курмазия. Его предок Гуг Губаз ушел из жизни более шестидесяти лет назад, но в семье все еще хранится его "перо" с рукояткой из рога неизвестного животного.

"Думаю, этому ножу больше ста лет и мой дед пользовался им до конца своей жизни. Нож этот нашли соседи после его смерти где-то на садовом участке в селе Мгудзырхуа и передали нам. Мы используем его до сих пор. Я все время говорю отцу оставить этот нож в покое, иначе скоро на нем не останется лезвия, но ему нравится пользоваться им в быту", - поделился Курмазия.

Не могла скрыть своего восторга от увиденных ножей посетительница выставки Хамида Цимцба, которая призналась, что испытывает слабость к холодному оружию. Абхазских ножей у нее пока нет, но в сумочке у нее всегда хранится складной нож на всякий случай.

Выставка ножей открылась в музее Гудауты © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка ножей открылась в музее Гудауты © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка ножей открылась в музее Гудауты © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка ножей открылась в музее Гудауты © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка ножей открылась в музее Гудауты © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка ножей открылась в музее Гудауты © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка ножей открылась в музее Гудауты © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка ножей открылась в музее Гудауты © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка ножей открылась в музее Гудауты © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 9 © Sputnik / Томас Тхайцук Выставка ножей открылась в музее Гудауты

"У меня три ножа, один из которых сделан из трех видов стали. Не могу сказать, каких именно. Я обожаю смотреть за процессом их изготовления. К сожалению, в живую я этого не наблюдала, но часто смотрю по телевизору. Кстати говоря, очень хочу сама научиться их делать, но пока не удается найти человека, который меня этому обучил бы", - рассказала девушка.

Аслан Зарандия из Сухума сам кует ножи, но о выставке узнал поздно и не успел предоставить свои работы. Выделить какую-то работу из общего числа он не смог. По словам Аслана, каждый абхазский нож по-своему уникален и без вложенного труда в процесс созидания, души и старания, сделать их качественно невозможно.

76-летний физик-математик Ролан Зантария из села Хуап называет себя кузнецом-любителем. Несколько его работ также были на выставке. Зантария по опыту знает, что каждый вид абхазского ножа имеет свое предназначение – тем, что по больше, разделывают мясо, ножом с изогнутым концом лезвия сдирают шкуру животного, клинки с прямоугольным лезвием и небольшой рукояткой удобно резать уже готовое к употреблению мяса во время застолья.

Пенсионер увлекся этим ремеслом около трех лет назад и, так как он делает ножи для себя, особо не усложняет процесс изготовления.

"Я просто достаю металл, режу его, придаю форму и приделываю рукоять. Один нож для разделывания мяса я делаю примерно за 3-4 часа, если металл готов к этому времени. А так, бывает, что и несколько дней может понадобиться", - рассказал Зантария и поделился одной интересной исторической особенностью абхазских ножей – лезвия их не должно блестеть, иначе отблеск может выдать местонахождение владельца. Особенно это было опасно во времена, когда эти ножи использовались в бою.

Выставка была интересной и для начинающих умельцев. Шамилю Апба из села Аацы 13 лет и около года назад после просмотра передачи по телевизору он увлекся кузнечным делом. Первой его самостоятельной работой стало лезвие из гвоздя.

© Sputnik / Томас Тхайцук На выставке представлены 72 работы четырнадцати местных кузнецов, а также артефакты, датируемые XIV-XVI веками

Новое хобби подростка с радостью восприняли родители, и Шамиль стал учиться у ачандарских мастеров.

"У меня уже есть четыре ножа, которые я сделал сам. Рукояти тоже делаю сам – из дерева, рога. Конечно, они не такие красивые, как те, что на этой выставке, но в следующем году, думаю, что я все-таки их представлю", - скромно отметил Шамиль.

Связь времен

Выставка абхазских ножей организована Союзом оружейников республики "Хнапы" (три руки - абх.) совместно с Гудаутским Государственным музеем Отечественной войны народа Абхазии. Один из организаторов, художник Тимур Дзидзария в беседе с корреспондентом Sputnik охарактеризовал эту выставку, как связывающее времена событие, так как на ней представлены не только изделия современных мастеров, а также ножи XIV-XVI веков, от которых с годами осталось уже не так много стали и не сохранились рукояти. Они были обнаружены во время раскопок у одной из башен Великой Абхазской стены в селе Джгярда.

"Мы решили посмотреть, как наши оружейники соблюдают традиции изготовления абхазских ножей, что нового они смогли привнести в это дело. Абхазский нож известен далеко за пределами нашей республики. Они, прежде-всего, отличаются своей конструкцией, ножнами и способом ношения", - сказал Дзидзария.

Художник объяснил, что ширина рукоятки абхазского ножа должна быть равна ширине клинка, способ крепления должен быть через гарду, также оружие должно полностью входить в ножны из кожи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ножны из кожи

Тимур Дзидзария занимается кузнечным делом уже 25 лет. Начинал он с художественной ковки, но в какой-то момент решил овладеть искусством изготовления холодного оружия и не пожалел об этом.

Помимо традиционных видов абхазского холодного оружия, куда входит более сорока предметов, он кует сабли, шашки, мечи разного периода.

Потомственный кузнец Гурам Чкадуа представил на выставке три своих ножа с клеймом кузни в Гулрыпше, символизирующего колесо жизни. Самая яркая и дорогая по цене работа сделана из дамасской стали, а рукоять из рога тура с вставками из серебра. На изготовление такого изделия нужно около десяти дней.

Мастер вкратце рассказал, что дело начинается со стали, которую необходимо нагреть до состояния накаливания, затем закаливают, шлифуют и подгоняют под рукоять. Сталь ремесленники обычно находят на старых складах, что-то им приносят друзья и знакомые. Кость для рукояти чаще всего можно отыскать в мясных лавках.

"Пятнадцать лет назад я узнал, что в Гулрыпше открылась кузня, и мне стало интересно. До этого я работал в СФТИ токарем-фрезеровщиком. Я пошел туда, попробовал и понял, что у меня получается. Решил остаться в этой кузне, но, честно говоря, изготовление ножей – это искусство, которому нужно учиться всю жизнь", - поделился Чкадуа.

По рассказу мастера, первый абхазский нож в его исполнении был далек от тех, что он делает спустя четверть века, но тоже был довольно интересным. Тот клинок был большим – примерно 30 сантиметров с рукояткой из ореха. В год Чкадуа кует около ста ножей, часть которых он продает, а часть дарит родственникам и друзьям. Клиентов он не ищет, они сами его находят. Цены на абхазские ножи под авторством Чкадуа варьируются от 10 до 60 тысяч рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка ножей открылась в музее Гудауты

Особых сложностей в создании ножей Чкадуа не видит. Он уверен, если есть желание, терпение и любовь к труду, то даже самый не "рукастый" человек сможет овладеть этим ремеслом. Важно, чтоб в этот момент рядом был грамотный специалист.

Самый молодой участник выставки 35-летний Давид Джопуа из Сухума, который не редко создает ножи в режиме онлайн в социальных сетях. Обучаться азам изготовления клинков он начал четыре года назад в гулрыпшской кузне Тимура Дзидзария, и сегодня у Давида своя мастерская в столице страны.

По мнению специалиста, традиционный абхазский нож относительно прост в изготовлении, но спустя столетия мастера сами стали усложнять этот процесс. Объясняет он это желанием умельцев сделать свою работу интереснее, красивее и дороже. Давид рассказал, что пытается овладеть навыками нанесения гравировки на свои работы, но научить его этой технологии в Абхазии некому. На помощь приходит интернет.

Джопуа также поделился предпочтениями клиентов, для которых, по его словам, главное внешний вид изделия. Оно должно смотреться богато и за такой шедевр некоторые ценители холодного оружия готовы выложить любую сумму.

"В практике бывало, что предлагали действительно колоссальные суммы, но, помимо того, что мы не все можем сделать, порой, поступают заказы, за которые лично я браться не хочу. Например, я отказываюсь изменять традиционные формы абхазского ножа, писать чьи-то инициалы, иногда просят нанести на лезвие целые предложения. Это мое произведение, я над ним трудился и на нем должно стоять только мое клеймо", - поделился ревностным отношением к своим "детищам" Джопуа.

Мастер признался, что ему зачастую тяжело расставаться со своими изделиями и добавил, что на выставке находится человек, чей заказ уже давно готов, но он никак не решится ему об этом сказать.

"В душе все мы дети. Хочется наиграться", - с улыбкой сказал Джопуа.

Создает Давид абхазские ножи из стали по дамасской технологии – сплав разных видов стали с высоким и малым содержанием углерода.

История абхазского ножа "Апсуа ҳәызба" (абх.ред.) берет свое начало из глубокой древности, когда на территории современной Абхазии проживали такие древние абхазские племена, как абазги, саниги, мисимиане.

© Sputnik / Томас Тхайцук Достать ножи: выставка абхазских клинков открылась в Гудаутском музее

Этими ножами владели не только мужчины, но и женщины, о чем свидетельствуют находки, сделанные археологами во время многих раскопок. Клинки в некоторых случаях крепились к ножнам мечей в качестве дополнительного элемента вооружения.

Как правило, клинок абхазского ножа составляет в длину 13-25 сантиметров, а рукоять 11-12 сантиметров и может быть с долом. Сечение клинка имеет клинообразную форму, иногда линзовидную или вогнутую. Толщина обуха составляет не менее 0,3 сантиметра.

Рукоять ножа может состоять из таких материалов, как рог, кость и дерево. Чаще всего используются рога тура, буйвола, оленя, быка.