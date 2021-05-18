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Диагноз COVID-19 подтвержден еще у 24 человек в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1309)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15075 человек. Зарегистрировано 226 летальных случаев. Выздоровели 14099 человек.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 24 человек из 260 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 51 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткуарчалской ЦРБ три пациента.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1309)

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