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Суд по делу Ахры Авидзба перенесен из-за неявки свидетелей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Уголовное дело в отношении Ахры Авидзба (16)
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Бывший помощник президента Абхазии и герой ДНР Ахра Авидзба и его соратники Талех Гасанов, Аслан Гуатижев, Андрей Лактионов и Станислав Культа обвиняются в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов по предварительному сговору.

СУХУМ, 19 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Третье заседание суда по делу Ахры Авидзба и его соратников перенесено на пятницу 21 мая из-за неявки свидетелей.

© Sputnik / Асмат Цвижба
Допрос свидетелей: Гулрыпшский суд продолжил рассмотрение дела Ахры Авидзба

На заседании 19 мая должны были быть допрошены свидетели обвинения, понятые, которые принимали участие в обследовании дома Авидзба 4 марта, Андрей Шабельников и Сергей Демидов, а также сотрудники милиции Аслан Сангулия и Леван Топурия.

Однако никто из свидетелей явиться на процесс не смог. Как оказалось, Демидов выехал в Москву. По словам представителя Генпрокуратуры Даура Амичба, Андрей Шабельников не смог прийти на заседание, потому что не имел возможности приехать в Гулрыпшский суд.

Леван Топурия предоставил ходатайство, что он не может явиться в суд из-за подозрения на заражение коронавирусом и плохого самочувствия. Аслан Сангулия предоставил суду справку о том, что не может явиться в суд и попросил зачитать его показания. Ахра Авидзба заявил, что будет требовать его явку.

"Именно к этим двум людям, которые превысили свои должностные полномочия, есть вопросы. Если они срывают дело, тогда мы будем ходатайствовать, чтобы меру пресечения нам поменяли, потому что с их явкой мы можем сидеть еще лет десять. Сделайте так, чтобы свидетели являлись", - сказал он.

Даур Амичба также подчеркнул, что против оглашения показаний Сангулия без его присутствия, и его явка должна быть обязательной, так как он принимал участие в личном досмотре одного из обвиняемых, в ходе которого были изъяты огнестрельные боеприпасы. Состояние здоровья Топурия должно быть подтверждено справкой, добавил Амичба.

Суд удалился на перерыв для того, чтобы связаться со свидетелями Топурия и Сангулия и вызвать их на заседание для дачи показаний. Генпрокуратура связалась с начальством свидетелей Топурия и Сангулия, которые объяснили, что не могут обеспечить явку свидетелей на процесс, но пообещали, что они явятся на следующее заседание.

Ахра Авидзба и четверо его охранников обвиняются в незаконном хранении и сбыте оружия и боеприпасов по предварительному сговору. Это тяжкое преступление, которое грозит лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Темы:
Уголовное дело в отношении Ахры Авидзба (16)

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