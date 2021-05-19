17:36 19 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.68
  • EUR90.10
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (97)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/13/1032452624.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210519/1032452609/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-chetverg-20-maya.html

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточной периферии северо-западного циклона и выноса тепла с юга.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. В четверг 20 мая в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода, с высоким индексом ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С,  днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60–80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (97)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
День пионерии: главный праздник советских школьников
Преодолеть все препятствия: всеармейские состязания "Десантный взвод"
График выплат российских пенсий в Абхазии: май
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться