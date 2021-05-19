Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 мая

Территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточной периферии северо-западного циклона и выноса тепла с юга.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. В четверг 20 мая в Абхазии ожидается малооблачная, жаркая погода, с высоким индексом ультрафиолетового излучения, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60–80%.