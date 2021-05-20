Для популяризации естественных наук: проект "Ауасхыр" начнет работать в Абхазии

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии состоится проект "Ауасхыр" направленный на популяризацию естественных наук, сказал руководитель проекта Валерий Джинджолия на пресс-конференции в Sputnik в четверг 20 мая.

"В рамках проекта пройдет ряд мероприятий двух направленностей, первая – это работа со школьниками, которые будут отбираться в сухумских школах и их обучение некоторым базовым знаниям по предметам естественной направленности. Второе направление – проведение ряда публичных выступлений различных форматов, от диалога с публикой до выступлений и открытых лабораторных экспериментов с вовлечением слушателей", - рассказал Джинджолия.

В рамках проекта, планируется отбор 30 школьников седьмых и восьмых классов, для обучения по трем фундаментальным направлениям естествознания – физика, химия, биология. Дети будут учиться экспериментировать и исследовать.

"Мы хотим осуществить первый шаг в профориентации школьников в направлении естественно-научных дисциплин, повышение внимания к науке и образованию. Кроме того, это первый шаг к привитию научной культуры", - подчеркнул руководитель проекта.

Проект "Ауасхыр" поддержал благотворительный фонд "Амшра", содиректор организации Аида Ладария рассказала, что подобные проекты несут в абхазское общество инновации.

"Проект, который направлен не на какие-то мифические цели, а на конкретные реальные цели – повысить в обществе интерес к процессу образования, обучения. К сожалению, в последнее время у нас теряется любовь к учебе и такие проекты направлены на то, чтобы повысить интерес", - отметила Ладария.

Кандидат биологических наук Лариса Ахуба сказала, что с помощью проекта планируется интегрировать системы, которые существуют по-отдельности.

"Это наука, образование, наше общество. Что касается того, какие коррективы внесла пандемия в данную ситуацию, то нам сложнее выполнять этот проект, потому что мы планировали прийти в школы, отобрать там детей. Сегодня, это будут открытые площадки в парках города. По договоренности с мэром нам предоставляются парки на выбор, там будут проводиться открытые лабораторные. Через социальные сети, средства массовой информации мы будем объявлять об этом, информацию будем отправлять в школы и надеемся, что это вызовет интерес", - сказала Ахуба.

Помимо школьников, проект отчасти направлен на взрослое население. Так, врач-гастроэнтеролог Аэлита Шакая будет рассказывать о вакцинации от коронавируса, и о том, как правильно питаться.

"Мы будем обсуждать различные вопросы, связанные с правильным питанием, со здоровым образом жизни и все что связано с медициной. Эпоха ковида показала, что мы не знаем, как научно-обоснованными средствами традиционной медицины помочь себе и своим близким. Будут развенчаны многие мифы, связанные с питанием, будем говорить о влиянии различных продуктов на организм", - заметила она.

По словам руководителя проекта "Ауасхыр" Валерия Джинджолия сказал, что работа со школьниками будет начата к середине лета, а публичные мероприятия в скором времени стартуют и первой темой для обсуждения станет вакцинация от коронавируса.

В рамках проекта будут проводиться публичные выступления известных ученых и врачей страны, открытые интерактивные лабораторные с непосредственным участием публики, беседы на интересующие темы в области медицины, биотехнологии, генетики, экологии, химии, нутрициологии. Квесты естественнонаучного формата, по результатам которых победители получат призы.