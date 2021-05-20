Гагрские власти объединились с предпринимателями в благоустройстве города

Два летних кафе и три торговых павильона демонтировали во время работ по благоустройству части набережной в Гагре.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Администрация Гагрского района совместно с предпринимателями приступила к работе по благоустройству города, рассказала корреспонденту Sputnik главный архитектор Гагрского района Диана Лобода.

Она уточнила, что в рамках первого этапа реализации этой задачи уже приступили к ремонтно-восстановительным работам и благоустройству части набережной вблизи гостиниц "Абхазия" и "Тотус". Также были демонтированы два летних кафе и три самовольно установленных торговых павильона.

"Разрешение на строительство этих кафе и торговых точек были даны в 2006 году на один год, но с тех пор эти распоряжения не продлевались. Мы вызывали арендаторов, разговаривали с ними, и они не смогли предоставить нам даже эти документы. Мы сами нашли эти бумаги в архивах, где написано, что разрешена установка сборно-разборной конструкции киосков, а на деле они расширились. Также в документе было указано, что в первом требовании администрации, эти конструкции должны быть демонтированы", - отметила Лобода.

Главный архитектор добавила, что эти кафе занимали часть старого тротуара, по которой жители и гости города шли к морю. В этом году ко всему прочему они еще и сгорели. В таком полуразрушенном состоянии объекты продолжали стоять до мая 2021 года.

Благоустройство Гагры © Foto / Диана Лобода

Благоустройство Гагры © Foto / Диана Лобода

Макет благоустройство Гагры © Foto / Диана Лобода

Макет благоустройство Гагры © Foto / Диана Лобода

Макет благоустройство Гагры © Foto / Диана Лобода 1 / 5 © Foto / Диана Лобода Благоустройство Гагры

Большинство арендаторов с пониманием отнеслись к решению властей и не стали препятствовать демонтажу, но были и те, кто активно проявил свой протест.

"Даже, когда эти кафе функционировали, они выглядели плачевно. Были обтянуты какими-то рекламными баннерами, и горожане при виде выражали непонимание, почему их нельзя хотя бы привести в порядок. Мы дали им время для самостоятельного демонтажа, так как материалы могут им еще пригодиться, но в итоге администрации за свой счет пришлось резать конструкции и вывозить материалы", - объяснила Лобода.

Облагородить освободившуюся территорию гагрские власти обязали крупных предпринимателей, чьи объекты расположены в непосредственной близости к этим участка. По словам Лободы, они согласились, но администрация района тоже окажет им в этом необходимую помощь.

Протяженность этой части городской набережной 152 метра, общая площадь две тысячи квадратных метров. Автор проекта Тимур Чичибая. Спортивную площадку на этом месте сохранили и заменили резиновое покрытие.

"По проекту – будет линейная композиция, которая соединяет основную дорожно-тропиночную сеть набережной. В работе используются разного вида покрытия, два вида брусчатки, разные растения. Для того, чтобы не оголять почву под деревьями появятся мраморная крошка и сосновая кора", - рассказала архитектор.

Работы планировали завершить еще несколько дней назад, но из-за непредвиденных обстоятельств, связанных с демонтажем двух кафе и торговых павильонов, они затянулись. Специалисты рассчитывают выполнить этот объем работ в ближайшие две или три недели. Посадка деревьев также отложена, так как есть вероятность, что они не выдержат сильной жары.

Весной 2021 года в Гагре началось строительство колеса обозрения частной коммерческой компании. Как рассказала Лобода, проект по созданию парковой зоны на прилегающей к аттракциону территории готов, и владельцы этого развлекательного объекта также согласились выполнить эту работу за свой счет. Протяженность парковой зоны 132 метра, а площадь 2500 квадратных метров.

Руководство района договорилось с предпринимателями о том, что все предпринимаемые ими действия в благоустройстве территорий будут согласованы с властями и должны выполняться согласно проектам.