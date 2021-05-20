Министр здравоохранения Абхазии проинспектировал медучреждения республики

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Рабочая поездка министра здравоохранения Эдуарда Бутба в медучреждения Сухума состоялась в четверг 20 мая.

В первую очередь, министр посетил Республиканскую больницу Абхазии, где побывал в отделении хирургии, нейрохирургии, терапии, эндоскопической малоинвазивной хирургии, челюстно-лицевой хирургии, гемодиализа и травматологии, а также в единственном кабинете в республике, где проводится пластика шейки матки.

Министру показали, как проходит вакцинация медперсонала больницы. По словам исполняющего обязанности главврача больницы Эсмы Маршан, прежде, чем сделать прививку, сотрудник проходит обследование, в том числе у пульмонолога. После процедуры он проходит в комнату ожидания, где находится полчаса под наблюдением врачей. Маршан отметила, что по данным на 20 мая вакцинацию прошли 15 врачей, ежедневно прививку делают по пять человек.

Также Бутба проверил работу кабинета компьютерной томографии, где зачастую аппарат не работал из-за проблем со светом. По словам заведующего рентген отделения Аслана Берзения, ранее блок бесперебойного питания не работал из-за недостатка электричества.

"Сейчас мы поставили дополнительные стабилизаторы на каждую фазу, и теперь он бесперебойно работает днем и ночью. По направлению врача и показаниям мы делаем томографию. Рабочий день до трех часов, но, если бывают экстренные случаи, мы приезжаем и осматриваем", - сказал он.

После устранения проблем ежедневно специалисты проводят около 25 исследований.

Посетил министр и Республиканский роддом, отделения гинекологии, родильное, детское отделение, операционный блок и здание женской консультации, где ремонт был сделан в 2019 году за счет средств госбюджета. Однако пациентов консультация еще не принимает, так как она не оборудована необходимым инвентарем и мебелью. Тем временем результаты проделанного ремонта в некоторых местах уже испортились.

"Надеемся, что в скором будущем мы сможем вернуться в женскую консультацию, чтобы нашим пациентам было удобно, и работа пойдет, как положено", - сказала заместитель главного врача Республиканской больницы по родовспоможению Белла Пилия.

Бутба посетил и Сухумскую городскую больницу, где побывал в приемном отделении, отделении кардиологии, которое рассчитано на 60 коек, хирургии, терапии, неврологии и единственном в республике обсервационном отделении, куда доставляют больных с коронавирусом и сопутствующими тяжелыми заболеваниями. Отделение было отремонтировано за счет средств администрации Сухума.

Главврач больницы Вячеслав Абухба обратил внимание министра на состояние неврологического отделения, где, по его словам, необходим ремонт и аппаратное оснащение, а палаты больше похожи на плацкартные вагоны.

Абухба отметил, что больница была построена в 1904 году и с тех пор в ней не проводили капитального ремонта.

"Ремонт проблему не решает. Нужно строить современное здание, соответствующее XXI веку", - считает он.

Подводя итоги рабочей поездки министра здравоохранения, начальник Управления здравоохранения по Сухуму Ирма Воуба отметила, что далее планируется встреча с каждым руководителем медучреждения для индивидуального обсуждения актуальных проблем.