Акция "Чистый город" прошла в Сухуме

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Чистый город", организованная администрацией столицы, состоялась в Сухуме в четверг 20 мая.
По словам главы администрации Сухума Беслана Эшба, в акции приняли участие общественные, благотворительные организации, школы, домоуправления. За каждыми были закреплены определенные участки.
"Мы выбрали специально будний день, чтобы не отвлекать людей в выходной день, так как в выходные у всех свои планы. Все восприняли идею хорошо и поддержали", - отметил глава администрации.
Эшба добавил, что по необходимости администрация обеспечила участников акции инвентарем для уборки территории, но большинство использовали свои средства.
- Общегородская акция-Чистый город© Sputnik / Томас Тхайцук
- Общегородская акция-Чистый город© Sputnik / Томас Тхайцук
- Акция "Чистый город"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Общегородская акция-Чистый город© Sputnik / Томас Тхайцук
- Общегородская акция-Чистый город© Sputnik / Томас Тхайцук
- Общегородская акция-Чистый город© Sputnik / Томас Тхайцук
- Общегородская акция-Чистый город© Sputnik / Томас Тхайцук
Акции по уборке территорий проходят в городах и районах Абхазии ежегодно. Завтра, 21 мая, субботник состоится в Гудауте. В 2020 году администрация Сухума совместно с благотворительным движением "Послы доброй воли Абхазии" провели субботник в Сухуме.