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Акция "Чистый город" прошла в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В акции, которая проходит в городах и районах республики ежегодно, приняли участие учащиеся школ, сотрудники государственных и коммерческих предприятий.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Чистый город", организованная администрацией столицы, состоялась в Сухуме в четверг 20 мая.

По словам главы администрации Сухума Беслана Эшба, в акции приняли участие общественные, благотворительные организации, школы, домоуправления. За каждыми были закреплены определенные участки.

"Мы выбрали специально будний день, чтобы не отвлекать людей в выходной день, так как в выходные у всех свои планы. Все восприняли идею хорошо и поддержали", - отметил глава администрации.

Эшба добавил, что по необходимости администрация обеспечила участников акции инвентарем для уборки территории, но большинство использовали свои средства.

  • Общегородская акция-Чистый город
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Общегородская акция-Чистый город
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Акция "Чистый город"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Общегородская акция-Чистый город
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Общегородская акция-Чистый город
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Общегородская акция-Чистый город
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Общегородская акция-Чистый город
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Общегородская акция-Чистый город

Акции по уборке территорий проходят в городах и районах Абхазии ежегодно. Завтра, 21 мая, субботник состоится в Гудауте. В 2020 году администрация Сухума совместно с благотворительным движением "Послы доброй воли Абхазии" провели субботник в Сухуме.

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