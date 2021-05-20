Акция "Чистый город" прошла в Сухуме

В акции, которая проходит в городах и районах республики ежегодно, приняли участие учащиеся школ, сотрудники государственных и коммерческих предприятий.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Чистый город", организованная администрацией столицы, состоялась в Сухуме в четверг 20 мая.

По словам главы администрации Сухума Беслана Эшба, в акции приняли участие общественные, благотворительные организации, школы, домоуправления. За каждыми были закреплены определенные участки.

"Мы выбрали специально будний день, чтобы не отвлекать людей в выходной день, так как в выходные у всех свои планы. Все восприняли идею хорошо и поддержали", - отметил глава администрации.

Эшба добавил, что по необходимости администрация обеспечила участников акции инвентарем для уборки территории, но большинство использовали свои средства.

Общегородская акция-Чистый город © Sputnik / Томас Тхайцук

Общегородская акция-Чистый город © Sputnik / Томас Тхайцук

Акция "Чистый город" © Sputnik / Томас Тхайцук

Общегородская акция-Чистый город © Sputnik / Томас Тхайцук

Общегородская акция-Чистый город © Sputnik / Томас Тхайцук

Общегородская акция-Чистый город © Sputnik / Томас Тхайцук

Общегородская акция-Чистый город © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 7 © Sputnik / Томас Тхайцук Общегородская акция-Чистый город

Акции по уборке территорий проходят в городах и районах Абхазии ежегодно. Завтра, 21 мая, субботник состоится в Гудауте. В 2020 году администрация Сухума совместно с благотворительным движением "Послы доброй воли Абхазии" провели субботник в Сухуме.