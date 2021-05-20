Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" открылся в Сухуме

Фестиваль "Завтра наступает уже сегодня", организованный компанией Colors of Nation, будет проходить с 20 по 27 мая в морском порту Сухума.

СУХУМ, 20 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" открылся в морском порту Сухума в четверг 20 мая.

"Наша команда говорит языком искусства на разные темы. К нам в гости приехал художник из Москвы, пришли наши местные художники и творческие люди. Мы начинаем наш фестиваль, хотим поговорить об искусстве, о современном искусстве, предложим поразмышлять, что сегодня происходит с искусством, каково оно", – сказала организатор фестиваля, представитель Colors of Nation Анна Савилова.

Помимо российского художника Макса Гошко-Данькова, который приехал расписывать сухумской морской порт, в дискуссии приняли участие местные художники – Арутан Читанава, Гуранда Барциц и Анана Ломиа.

Художники поделились своим видением того, как развивается современное искусство, какие особенности есть в технике их работы, что дает им творческое вдохновение и для чего они создают свои творения. В дискуссии активно принимали участие зрители, которые задавали вопросы, а также высказывались по обсуждаемым темам.

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" © Sputnik / Томас Тхайцук

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" © Sputnik / Томас Тхайцук

Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня"

"Мое мнение такое, что в Абхазии пока не совсем готовы к современному искусству, но мы в один прекрасный момент придем к этому, и я думаю, что мы маленькими, но уверенными шагами двигаемся в этом направлении", - считает Анана Ломиа.

Другая участница дискуссии Гуранда Барциц заметила, что для нее современное искусство - это отражение реальности.

"Современное искусство для каждого разное, и мне кажется, что те художники, которые творят сегодня, они могут относиться к современному искусству. Оно не должно быть супер авангардным, это то, как ты видишь окружающий мир", - говорит она.

Арутан Читанава заметил, что в Абхазии есть устоявшиеся художники в классическом и других жанрах. "Что касается современного искусства, мне кажется, это дело времени, нам надо развиваться и искать новых художников", - заметил художник.

Художник Макс Гошко-Даньков сказал, что художники разные и многогранные, а все вместе создают капсулу современного, актуального искусства.

"В этом очень круто существовать, потому что в классике сложно, потому что ты можешь быть критикуем, есть определенные каноны классического искусства, например, в реализме, и если портрет у тебя не вышел или заказчик не похож, то все, значит, плохо. Мне удобно, потому что я не должен делать так, как хочет заказчик, плюс ко всему он не знает, что будет по итогу", - сказал художник.

В программе арт-фестиваля "Завтра наступает уже сегодня" – дискуссии, показы фильмов, представления и художественное искусство. Партнеры проекты – администрации города Сухум, столичный Морпорт, компания "Аквафон" и Sputnik Абхазия.