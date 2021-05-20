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Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

© Sputnik / Владимир Песня
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1312)
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Sputnik Абхазия
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Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 24 человек из 174 протестированных за сутки в Абхазии.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Два пациента с диагнозом коронавирусная инфекция скончались в Гудаутском ковид-центре, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

Женщина 1940 года рождения скончалась 19 мая, мужчина 1951 года рождения - 20 мая.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 42 из них диагноз Covid-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID - 19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, состояние здоровья восьми пациентов – тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткуарчалской ЦРБ - три пациента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15126 человек. Зарегистрировано 229 летальных случаев. Выздоровели 14270 человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1312)

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