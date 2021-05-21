Масштабный оползень произошел на Ауадхаре

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Оползень, случившийся на Ауадхаре, может быть назван экологической катастрофой, но это естественный процесс образования ландшафта, здесь нет вины человека, рассказал радио Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по экологии Савелий Читанава.

По его словам, сползла часть горы над поляной, которая расположена выше источника артезианской воды "Ауадхара". Селевая масса распространилась на 300-400 метров, перекрыв дорогу к альпийским лугам, а ее высота местами доходит до четырех метров.

Кроме того, вода, которая постоянно течет под оползневым участком, загрязнила озеро Рица, и по оценкам специалистов, вода может оставаться мутной на протяжении всего лета.

Читанава отметил, что это негативно скажется на экосистеме озера, так как мутная вода может прогреться на один-два градуса выше нормы, и этого могут не выдержать живые организмы, обитающие в Рице.

Главный эколог Абхазии подчеркнул, что такие природные процессы - нередкое явление в горах, и что само озеро Рица, а также озеро Амткял в восточной Абхазии когда-то давно образовались аналогичным путем.

Савелий Читанава объяснил, что на этом участке постепенно образовалась критическая масса, которая сползла после ливней, и заверил, что экологи будут изучать оползень на Ауадхаре.

Директор Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия рассказал Абхазскому телевидению, что для ликвидации последствий экологического бедствия нужно будет приложить много усилий, привлечь специальную технику, которой нет в распоряжении РРНП, и займет это немало времени.

Первым делом администрации парка предстоит определить, что и в каком количестве понадобится для расчистки пострадавшей территории. Но приступать к работам, по словам Багателия, пока рано, так как оползень еще не прекратился.