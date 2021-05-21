Структура и состав: "Конгресс народа Абхазии" определит критерии отбора делегатов

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. На втором заседании "Конгресса народа Абхазии" рассмотрели проект состава организации, ее структуры и критерии отбора делегатов.

Окончательную версию модели Конгресса планируют представить в районах Абхазии в мае текущего года.

Состав и структуру будущего "Конгресса народа Абхазии" представила завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) Хатуна Шат-ипа.

Согласно проекту, Конгресс будут формировать 380 человек, большая часть из которых будут жители сельской местности. Также в состав организации войдут профессиональные специалисты в различных областях, представители общественных организаций, представители районных и городских Собраний страны.

Как объяснила Шат-ипа, 51% от состава Конгресса будет состоять из сельчан, так как около половины населения проживает в селах, и государство им сильно задолжало за последние десятилетия.

"Мы должны развернуться к ним лицом и дать такую площадку, где они могли бы представлять свои интересы, поддержать своих кандидатов в депутаты через Конгресс. Далее необходимо сделать так, чтобы эти избранные депутаты отчитывались им", - отметила экономист и поделилась наблюдением о том, что большинство депутатов Парламента избрано от сел, но при этом они никогда не увеличивали расходы на села республики более чем на 1% от общей суммы бюджетных расходов.

Членами Конгресса смогут стать только уважаемые обществом люди, без судимости за плечами, без наркотической зависимости, состоявшиеся личности и профессионалы в своих отраслях.

Делегаты из сел должны проживать в сельской местности постоянно. Образование у них не должно быть ниже среднего и те, кто в период Отечественной войны народа Абхазии был в призывном возрасте, должен быть участником тех событий.

Определены требования к близким родственникам кандидатов в делегаты Конгресса. Они наряду с потенциальным членом Конгресса должны соблюдать конституционные и правовые нормы страны, не привлекаться к уголовной ответственности, не иметь судимость и не быть виновниками ДТП со смертельным исходом.

Также кандидаты и члены их семей не должны работать в теневом секторе экономики. Они должны будут заполнить анкету о своих личных доходах и происхождении материальных благ. Важным аспектом при выборе делегатов Конгресса участники совещания отметили отсутствие контактов с Грузией, частных и деловых визитов в это государство. Эти правила не распространяется на жителей Галского района и тех, кто выезжал на лечение, так как они не по своей воле связаны с Грузией.

В Конгрессе будут представлены все национальности, которые проживают в Абхазии.

Руководитель организационной группы по созданию "Конгресса народа Абхазии", общественный деятель, депутат Парламента Абхазии I созыва Давид Пилия подчеркнул необходимость искоренения в обществе подкупа избирателей в период голосования. Он уверен, что это практикуется в стране от выборов к выборам и такой факт не может положительно влиять на развитие республики.

Он также считает важным увеличения количества женщин в Народном Собрании Абхазии для достижения гендерного равенства.

По инициативе Центра социально-экономических исследований в республике было создано общественное движение "Конгресс народа Абхазии" в апреле 2021 года, что было обусловлено, по мнению авторов проекта, отсутствием взаимодействия между властью и гражданами.