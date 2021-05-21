Опубликован июньский график приема анкет на российские загранпаспорта

Консульский отдел Посольства России в Абхазии принимает не более шести посетителей за раз при соблюдении мер предосторожности в условиях угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 21 май - Sputnik. Посольство России в Абхазии опубликовало график приема анкет на оформление российских пятилетних загранпаспортов в июне.

Отмечается, что график приема граждан, записанных на подачу анкет с 28 апреля и позже, будет опубликован в конце июня.

Для обмена просроченного российского загранпаспорта сроком на пять лет, можно обратиться в консультационный пункт, где будет выдан талон с датой подачи необходимых документов.

Для обмена загранпаспорта в день, указанный в выданном талоне необходимо иметь при себе:

сам паспорт

абхазский внутренний паспорт с пропиской

свидетельство о рождении

свидетельство о браке (в случае изменения фамилии)

четыре фотографии 3,5X4,5

После подачи всех документов, сотрудники консультационного бюро оформляют специальную анкету, которую также можно самостоятельно оформить на странице консульского департамента МИДа России.

Справки по срочным вопросам можно получить по телефону: +7 840 226 03 91 или по электронной почте: rusembsukhum@mail.ru.