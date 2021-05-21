21 мая 1864 года день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.

ГУДАУТА, 21 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте в пятницу 21 мая, передает корреспондент Sputnik.

Церемония прошла у построенного местным архитектором Игорем Смыр мемориала в честь насильственно переселенных и трагически погибших в период махаджирства абхазов.

Мемориал представляет собой корабль, символизирующий одно из турецких судов "Махмудиа", на котором из Абхазии была вывезена часть местных жителей. Он был построен архитектором Игорем Смыр в 2018 году и установлен вблизи городского причала.

Руководство района, сотрудники государственных учреждений и общественность возложили цветы к мемориалу.

По словам замглавы администрации Гудаутского района Валерия Авидзба, этот день ежегодно отмечается в районе. События тех лет сильно пошатнули абхазское государство, и последствия их все еще ощущаются.

"Те, кто не сумел сохранить свою историю и память о своих героях, не сумеют сохранить себя как народ. Хочу поблагодарить Игоря Смыр за то, что он создал этот мемориал, к которому мы приходим каждый год в этот день", - отметил он.

Председатель Собрания Гудаутского района подчеркнул, что абхазский народ был обманут, доверие привело его к тем трагическим последствиям.

"Например, им пообещали, что там (в Турции - прим.) растут тыквы таких огромных размеров, что наездники на конях могут в них спокойно заехать. Многие погибли и в пути, и после того, как добрались туда", - сказал Малия и выразил надежду на более тесное общение, взаимодействие с представителями абхазской диаспоры, проживающими за рубежом.

Репатриант из Сирии Салах Лейба живет в Абхазии уже восемь лет. По его словам, несмотря на то, что сохранить абхазский язык не удалось, никто из тех, чьи предки стали жертвой махаджирства, не забыл подлинную историю своего народа.

© Sputnik / Бадри Есиава Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте

День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров проживают во многих странах мира. Самая большая диаспора находится в Турции.