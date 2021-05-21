ГУДАУТА, 21 мая - Sputnik, Бадри Есиава. Память жертв Кавказской войны почтили в Гудауте в пятницу 21 мая, передает корреспондент Sputnik.
Церемония прошла у построенного местным архитектором Игорем Смыр мемориала в честь насильственно переселенных и трагически погибших в период махаджирства абхазов.
Мемориал представляет собой корабль, символизирующий одно из турецких судов "Махмудиа", на котором из Абхазии была вывезена часть местных жителей. Он был построен архитектором Игорем Смыр в 2018 году и установлен вблизи городского причала.
Руководство района, сотрудники государственных учреждений и общественность возложили цветы к мемориалу.
По словам замглавы администрации Гудаутского района Валерия Авидзба, этот день ежегодно отмечается в районе. События тех лет сильно пошатнули абхазское государство, и последствия их все еще ощущаются.
"Те, кто не сумел сохранить свою историю и память о своих героях, не сумеют сохранить себя как народ. Хочу поблагодарить Игоря Смыр за то, что он создал этот мемориал, к которому мы приходим каждый год в этот день", - отметил он.
Председатель Собрания Гудаутского района подчеркнул, что абхазский народ был обманут, доверие привело его к тем трагическим последствиям.
"Например, им пообещали, что там (в Турции - прим.) растут тыквы таких огромных размеров, что наездники на конях могут в них спокойно заехать. Многие погибли и в пути, и после того, как добрались туда", - сказал Малия и выразил надежду на более тесное общение, взаимодействие с представителями абхазской диаспоры, проживающими за рубежом.
Репатриант из Сирии Салах Лейба живет в Абхазии уже восемь лет. По его словам, несмотря на то, что сохранить абхазский язык не удалось, никто из тех, чьи предки стали жертвой махаджирства, не забыл подлинную историю своего народа.
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки абхазских махаджиров проживают во многих странах мира. Самая большая диаспора находится в Турции.