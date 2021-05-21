16:04 21 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.58
  • EUR89.94
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 22 и 23 мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (99)
5 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/03/19/1032081639.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210521/1032466408/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye-22-i-23-maya--.html

В выходные дни, 22 и 23 мая, территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет в зоне влияния пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В Абхазии 22 и 23 мая ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром туман, местами возможен слабый дождь, днем преимущественно без осадков, вечером с прохождением холодного атмосферного фронта с юга, и в воскресенье до полудня - дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами 15 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С,  днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (99)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
День пионерии: главный праздник советских школьников
Митинг у парламента в Ереване: кадры с места
Отдых в Абхазии: правила и способы въезда
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться