Прогноз погоды в Абхазии на выходные 22 и 23 мая

В выходные дни, 22 и 23 мая, территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет в зоне влияния пониженного атмосферного давления.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В Абхазии 22 и 23 мая ожидается переменная облачность, в субботу ночью и утром туман, местами возможен слабый дождь, днем преимущественно без осадков, вечером с прохождением холодного атмосферного фронта с юга, и в воскресенье до полудня - дождь, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление - нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.

Относительная влажность воздуха 70–90%.