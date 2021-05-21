Чистая пятница: как прошел субботник в Гудауте

На общерайонный субботник, который объявили власти Гудауты, вышли в основном сотрудники госучреждений, организаций и ученики школ.

О том, как школьники пытаются своими силами изменить облик города, почему некоторые коллективы вышли на субботник исключительно женским составом и что они доверили мужчинам, кто и почему занимался уборкой в одиночку, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Инициатива молодежи

На пятничном субботнике, который прошел в Гудауте впервые после пандемии коронавируса, ученики средней школы №2 разделили зону ответственности. Часть из них очистила городской парк от сухих листьев, свалившихся веток и мелкого мусора.

Старшеклассники по собственной инициативе облагородили автобусную остановку у школы, взявшись за кисточки. Милор Ладария в этом году заканчивает учебу. Он вместе с товарищами каждый день ожидает общественный транспорт на этой остановке, и ему не нравилось, в каком она виде. Стальной каркас навеса уже покрылся ржавчиной, а на стенах продуктового магазина при той же остановке были надписи, которые, вероятно, сможет разобрать лишь сам автор этих словесных ребусов.

Инар Герзмава обновлял остановку с кисточкой в одной руке и банкой краски в другой, стоя на стремянке в двух метрах от земли. Подросток признался, что к субботникам он относится серьезно, так как у него желание видеть свой город красивым и ухоженным.

"Мы сами хотим как-то украсить город, чем-то ему помочь, поэтому вызвались привести в порядок эту остановку", - поделился гражданской позицией Инар.

Парни уточнили, что все необходимое для этой задачи, а именно, краски, кисточки и перчатки им купили владельцы магазина.

© Sputnik / Бадри Есиава Как прошел субботник в Гудауте

Группа учеников второй городской школы под руководством директора и педагогов трудились в парке имени Героя Абхазии Османа Гунба. Там же находится мемориал погибшим в Латской трагедии в декабре 1992 года.

"Мы подметали, убирали листья, выдергивали траву. Собрали около десяти больших мешков", - рассказал Саид Гицба, который считает, что субботники нужно проводить гораздо чаще, но не потому, что в эти дни не надо посещать уроки.

Его одноклассник Мурат Отырба подчеркнул, что "бригада" сработала оперативно, дружно, и девочки не отставали от парней в результативности.

Директору школы №2 Людмиле Ристовой было приятно услышать слова похвалы в адрес ее подопечных от замглавы районной администрации Валерия Авидзба.

"Он подошел и похвалил детей, поблагодарил за то, что они осилили довольно большую территорию и убрали мусор, которого было очень много. В основном это были листья, ветки, которые лежали здесь с прошлого года", - сказала Ристова.

Ученики Лыхнынской школы управились с поручениями к обеду пятницы и заслуженно прохлаждались в тени деревьев с телефонами в руках. По их рассказу, на субботник вышло много людей, а собранный ими мусор быстро вывезли коммунальщики.

© Sputnik / Бадри Есиава Как прошел субботник в Гудауте

Уборка по графику

Уборку прилагающей к одному из местных банков территории проводил исключительно женский персонал. Девушки умело справлялись не только с вениками, но и цапками. На вопрос, где же коллеги мужского пола, они ответили, что им доверили сохранность самого ценного имущества банка – денег.

© Sputnik / Бадри Есиава Как прошел субботник в Гудауте

На субботник также вышли сотрудники районной администрации и депутаты Собрания. Посадили четыре пальмы, почистили тротуары и срубили ветки деревьев, которые свисали над забором частного домовладения.

По мнению заведующего правовым отделом Гудаутской администрации Марата Ашкиряна, субботники не мешают рабочему процессу, и их надо проводить.

"Они не так часто проходят, и поэтому, конечно же, иногда можно отвлечься от работы и облагородить город. Тем более, что мы рассчитываем свое время", - считает он.

При виде того, как трудятся старшие, школьники не смогли остаться в стороне и вызвались им помочь. Сотрудники госучреждения отказываться не стали и поблагодарили молодежь за инициативу.

© Sputnik / Бадри Есиава Как прошел субботник в Гудауте

Не отставали от своих сверстников также ученики гудаутской средней школы №1, за которыми закрепили не только территорию рядом со школой, но и тротуары по улице Ардзинба.

Восьмиклассники рассказали, что на субботник вышли, как на урок, в 9:00. За несколько часов они подмели улицу, убрали сухую траву и вручную выдернули из земли сорняки. Их классная руководительница Елена Джинджолия с сожалением отметила, что очистка тротуара занятие сложное, так как от плитки почти уже ничего не осталось, и она вся заросла густой травой.

"Дети, конечно же, устали. Мы хотели еще лучше почистить тротуары, но выбивать цапками эту траву они не смогут. У них просто не хватит сил", - подчеркнула она и добавила, что на субботник пришли все ее ученики, кроме двоих и все принесли с собой орудия труда.

На физическую нагрузку, может быть, сил у кого-то и не осталось, но у некоторых определенно энергии было с запасом. Один сорванец "оседлал" тачку, а напарник прокатил его с ветерком вдоль дороги, за что получили словесный нагоняй от педагога.

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Двор одной из многоэтажек по улице Ардзинба в гордом одиночестве убирала молодая девушка по имени Ангелина. Она объяснила, что все ее соседи на работе, но и без субботника в их доме установлен график уборки.

"Мы несколько раз в месяц по-очереди убираем территорию. Сегодня по графику мое дежурство, и все пока на работе", - объяснила ситуацию Ангелина, которая к обеду собрала больше десяти мешков сухой травы, листьев и хвои, осыпавшейся с кипарисов.

Замруководителя администрации района Валерий Авидзба уточнил, что субботник был объявлен властями по всему району. По распоряжению главы района Баграта Боджгуа была создана специальная комиссия, по решению которой между всеми организациям распределили зоны. Также было предусмотрено проведение субботника во всех селах района.