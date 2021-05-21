Новые свидетели обвинения: суд допросил сотрудников СГБ по делу Авидзба

Гулрыпшский районный суд продолжает рассмотрение дела по обвинению Ахры Авидзба и его соратников в незаконном хранении и ношении оружия группой лиц.

Четвертое заседание по делу Ахры Авидзба продолжилось допросом свидетелей обвинения – сотрудников МВД и СГБ.

Асмат Цвижба, Sputnik

Задержание Гуатижева и Гасанова



Первым допрошен был начальник отдела управления угрозыска МВД Абхазии по имущественным преступлениям Леван Топурия, который присутствовал при досмотре обвиняемого Аслана Гуатижева 5 марта. По его словам, в ходе досмотра в куртке мужчины была найдена обойма от пистолета с 20 патронами, а за пазухой - нож.

Топурия объяснил, что Гуатижев отрицал принадлежность ему обоймы, но подтвердил, что нож его, а также рассказал, что до допроса у него ночью была изъята куртка, которую позже вернули.

При каких обстоятельствах, когда и кем был задержан Гуатижев, Топурия не знает. Он отметил, что, когда пришел на допрос к обвиняемому, он уже сидел в служебном кабинете в наручниках под охраной двух человек в масках, кто его туда доставил, сотруднику МВД тоже неизвестно.

Судом был допрошен и коллега Топурия, старший оперуполномоченный УУР МВД Аслан Сангулия. Именно он изъял у Гуатижева патроны и нож. По его словам, при обыске обвиняемый сопротивления не оказывал, насилие к нему не применялось, и права были ему разъяснены. Как у него оказались в одежде патроны, мужчина не объяснил, добавил Сангулия.

Ахру Авидзба интересовал вопрос, надевал ли оперуполномоченный перчатки при обыске, чтобы сохранить отпечатки пальцев для дальнейшей экспертизы. Как оказалось, Сангулия перчатки не надевал.

На вопрос адвоката, знает ли Сангулия обвиняемого Талеха Гасанова, он заявил, что нет, и в его задержании участия не принимал. Однако в материалах уголовного дела есть постановление суда, где указано, что Гасанов был задержан в доме Ахры Авидзба, при задержании он оказывал сопротивление, и в документе указаны свидетельские показания Аслана Сангулия.

"Я не помню, с тех пор много времени прошло", - объяснил свидетель.

Свидетели без имен

После небольшого перерыва были допрошены сотрудники Службы государственной безопасности. В целях конфиденциальности суд попросил не упоминать их имена в средствах массовой информации.

Первый из допрошенных сотрудников рассказал, что опрашивал обвиняемых Станислава Культу и Андрея Лактионова.

При опросе Культа рассказал ему, что участвовал в боевых действиях в Донецке, а в январе 2020 года присутствовал в ходе январских событий у комплекса правительственных зданий в качестве охранника Ахры Авидзба. За свою работу он получал 25 тысяч рублей.

По словам свидетеля, со слов Культы, ему стало известно, что все обвиняемые носили с собой оружие различного вида, чтобы охранять Авидзба.

Следующий свидетель лично допрашивал еще одного фигуранта по делу Владимира Щербакова, который сейчас не находится на скамье подсудимых. Сотрудник СГБ давал показания со слов мужчины.

По его словам, в 2015 году Щербаков принимал участие в боевых действиях в Донецкой республике, а затем работал в охранной сфере. В 2020 году он познакомился с обвиняемым Талехом Гасановым, который пообещал ему сообщить о вакантном месте охранника, если у него будет такая информация.

В 2021 году Гасанов предложил Щербакову работу по охране дома Ахры Авидзба с зарплатой в 25 тысяч рублей за две недели. Щербаков на эти условия согласился и вместе с Гасановым приехал в Сухум в дом Авидзба 4 марта, где его познакомили с членами семьи. На территории находились еще четверо-пятеро человек, но их Щербаков не знал.

Днем того же дня, согласно показаниям Щербакова, они вместе с Авидзба и его вооруженными соратниками выехали на двух иномарках в город и через некоторое время вернулись домой.

"После возвращения Щербаков стал свидетелем разговора охраны о том, что 11 марта планировались "какие-то мероприятия, где будет очень весело" и где понадобилось бы участие большинства из людей, присутствующих в доме Авидзба", - рассказал свидетель.

Примерно в 22:00 Авидзба и его соратники снова выехали в город с оружием, остановились у какого-то магазина. В своей машине Ахра Авидзба общался с неизвестными Щербакову людьми и попросил всех охранников выйти из машины. После беседы компания поехала дальше, но вскоре машины снова остановились, и из одной в другую было переложено оружие.

Мужчины приехали в дом Авидзба, вытащили все оружие и занесли его домой. Щербаков лег отдыхать, через некоторое время стал свидетелем обследования дома и был задержан сотрудниками СГБ и МВД.

По словам свидетеля, Щербаков давал показания добровольно, говорил, что не причастен к правонарушению, хотел просто подзаработать и "обо всем жалеет".

Сотрудник СГБ рассказал, что был свидетелем допроса и обвиняемого Талеха Гасанова, который полностью подтверждал слова Щербакова. Гасанов же заявил, что свидетель был не просто свидетелем допроса, на котором он был избит, а лично допрашивал его.

"Он спросил, понравилось ли мне падать со ступенек и, что если мы не найдем общего языка, то я буду кушать через трубку", - добавил Гасанов.

Свидетель заявил, что такого не помнит, допрос Гасанова он не проводил, а только "перекинулся парой слов".

Последним опрошенным был старший оперуполномоченный СГБ Абхазии. Он лично проводил допрос Ахры Авидзба после его задержания. По его словам, Авидзба рассказал, что со своими соратниками он знаком с Донецка, и в Абхазию они приехали по его приглашению на отдых в качестве гостей.

Далее, как рассказал свидетель, Авидзба от дачи показаний отказался и объяснил, что не будет свидетельствовать без адвоката. На этом допрос закончился.

Сам Авидзба заявил, что допрос был закончен, так как у сотрудника СГБ больше не было вопросов, а на те, что были, он ответил в полном объеме.