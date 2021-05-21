Дорогу в обход оползня могут проложить на Ауадхаре

Крупный оползень сошел в горах Абхазии на территории Рицинского национального реликтового парка после выпадения обильных осадков 19 мая.

СУХУМ, 21 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Руководство Рицинского национального парка рассматривает возможность проложить дорогу в обход оползня на Ауадхаре, об этом Sputnik сообщил директор парка Адамыр Багателия.

Перекрытая оползнем дорога ведет на альпийские луга в горах Абхазии и так называемую "студенческую поляну" - это популярные туристические маршруты, проезд к которым сейчас невозможен.

"Разрабатывается возможность прокладки новой дороги в обход оползня, но это все пока на уровне обсуждения. Начинать работы там рано, так как оползень все еще сходит. Техники такой у парка нет. Мы будем нанимать нужную спецтехнику. Мы обязательно этим займемся, когда будет точно решено, как и что делать", - сказал он.

Как уточнил Багателия, оползень сошел на 56-м километре лесничества Ауадхары, выше одноименного пансионата.

"Оползень таких масштабов произошел впервые со дня существования Национального парка. 19 мая туда поднялась комиссия в составе сотрудников парка, экологов, геологов и МЧС. О случившемся уже доложено руководству страны, непосредственно премьер-министру, и в ближайшие дни будет принято решение о дальнейших действиях", - отметил он.

Крупный оползень сошел в горах Абхазии на территории Рицинского реликтового парка после обильных осадков 19 мая. Председатель Госкомитета Абхазии по экологии Савелий Читанава в эфире радио Sputnik назвал произошедшее экологической катастрофой, которая случилась по естественным причинам,а не по вине человека.

По его словам, селевая масса распространилась на 300-400 метров, перекрыв дорогу к альпийским лугам, а ее высота местами доходит до четырех метров.

Кроме того, вода, которая постоянно течет под оползневым участком, загрязнила озеро Рица, и по оценкам специалистов, вода может оставаться мутной на протяжении всего лета.

Читанава отметил, что это негативно скажется на экосистеме озера, так как мутная вода может прогреться на один-два градуса выше нормы, и этого могут не выдержать живые организмы, обитающие в Рице.

Главный эколог Абхазии подчеркнул, что такие природные процессы - нередкое явление в горах, и что само озеро Рица, а также озеро Амткял в восточной Абхазии когда-то давно образовались аналогичным путем.