Минздрав Абхазии назвал количество привитых от COVID-19 с начала вакцинации

Кампания по вакцинации населения Абхазии от коронавируса началась 11 мая. В республику было доставлено 6500 доз российского препарата "Спутник V".

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В Абхазии с начала кампании по вакцинации было привито 488 человек, сообщает Министерство здравоохранения республики.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Абхазии началась 11 мая.

Поликлиника №1 214 человек Поликлиника №3 (Синоп) 60 человек Городская клиническая больница 82 человека ГУ МЗ "Республиканская больница" 20 человек Гудаутская ЦРБ 14 человек Очамчырская ЦРБ 15 человек Гагрская ЦРБ 38 человек ГУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" 15 человек СЭС 30 человек

В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.

В Сухуме вакцинация проходит в городской поликлинике №1 и поликлинике №3 в Синопе. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого.

В день вакцинации пациент должен иметь при себе действующий абхазский паспорт, он заполняет анкету о согласии, ему выдается памятка с датой первой и второй вакцинации. Также человек проходит медицинский осмотр у терапевта – у него измеряют давление, уровень сатурации, температуру. Противопоказание к вакцине – наличие острых заболеваний любого характера.