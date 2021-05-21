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Минздрав Абхазии назвал количество привитых от COVID-19 с начала вакцинации

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (43)
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Кампания по вакцинации населения Абхазии от коронавируса началась 11 мая. В республику было доставлено 6500 доз российского препарата "Спутник V".

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В Абхазии с начала кампании по вакцинации было привито 488 человек, сообщает Министерство здравоохранения республики.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Абхазии началась 11 мая.

Поликлиника №1 214 человек
Поликлиника №3 (Синоп) 60 человек
Городская клиническая больница 82 человека
ГУ МЗ "Республиканская больница" 20 человек
Гудаутская ЦРБ 14 человек
Очамчырская ЦРБ 15 человек
Гагрская ЦРБ 38 человек
ГУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" 15 человек
СЭС 30 человек

В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.

В Сухуме вакцинация проходит в городской поликлинике №1 и поликлинике №3 в Синопе. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого. 

В день вакцинации пациент должен иметь при себе действующий абхазский паспорт, он заполняет анкету о согласии, ему выдается памятка с датой первой и второй вакцинации. Также человек проходит медицинский осмотр у терапевта – у него измеряют давление, уровень сатурации, температуру. Противопоказание к вакцине – наличие острых заболеваний любого характера.

Темы:
Вакцинация от COVID-19 в Абхазии (43)

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