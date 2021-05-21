Минздрав Абхазии назвал количество привитых от COVID-19 с начала вакцинации

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. В Абхазии с начала кампании по вакцинации было привито 488 человек, сообщает Министерство здравоохранения республики.
Вакцинация от коронавирусной инфекции в Абхазии началась 11 мая.
|Поликлиника №1
|214 человек
|Поликлиника №3 (Синоп)
|60 человек
|Городская клиническая больница
|82 человека
|ГУ МЗ "Республиканская больница"
|20 человек
|Гудаутская ЦРБ
|14 человек
|Очамчырская ЦРБ
|15 человек
|Гагрская ЦРБ
|38 человек
|ГУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов"
|15 человек
|СЭС
|30 человек
В Абхазию российская вакцина "Спутник-V" была доставлена 30 апреля в количестве 6500 доз и содержится в соответствии с требованиями производителя.
В Сухуме вакцинация проходит в городской поликлинике №1 и поликлинике №3 в Синопе. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол делают спустя 21 день после первого.
В день вакцинации пациент должен иметь при себе действующий абхазский паспорт, он заполняет анкету о согласии, ему выдается памятка с датой первой и второй вакцинации. Также человек проходит медицинский осмотр у терапевта – у него измеряют давление, уровень сатурации, температуру. Противопоказание к вакцине – наличие острых заболеваний любого характера.