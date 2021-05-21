Подозреваемый по делу об убийстве Кемала Ардзинба арестован на два месяца

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Сухумский городской суд арестовал Батала Пилия, подозреваемого по делу об убийстве Кемала Ардзинба, сроком на два месяца, до 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Ранее, Пилия был приговорен Сухумским городским судом к трем годам лишения свободы в колонии поселения за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В виду того, что Пилия нарушил ранее избранную меру пресечения в виде домашнего ареста, о чем свидетельствует протокол его задержания от 19 мая 2021 года, Пилия была изменена мера пресечения и заменена на арест.

Суд пришел к выводу, что Пилия может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Кемал Ардзинба был убит 18 мая в Сухуме, после чего в городе объявили план "Перехват".

По данным МВД Абхазии, 18 мая около 17:10 двое неустановленных лиц поднялись на девятый этаж многоквартирного дома №6 по улице Имама Шамиля, откуда хорошо просматривается внутренний двор домовладения №8 по улице Абырба, и с лестничной площадки произвели три выстрела из огнестрельного оружия в Кемала Ардзинба, который вышел во двор. С места происшествия преступники скрылись на автомобиле "Toyota Mark X" под управлением третьего соучастника. Принятыми оперативными мерами в тот же день данный автомобиль был обнаружен сотрудниками милиции горящим в селе Яштуха Сухумского района.