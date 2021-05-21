Число смертей от COVID-19 в Абхазии достигло 230

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 15145 человека. Выздоровели 14312 человек.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Число смертей от коронавирусной инфекции в Абхазии с начала пандемии достигло 230, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Пациентка 1940 года рождения с диагнозом COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале.

Диагноз коронавирус подтвержден у 19 человек из 193 протестированных за сутки в республике.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 42 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, состояние здоровья 8 пациентов – тяжелое, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.