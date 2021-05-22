Правописание предметов обихода абхазов: проверь себя

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Администрация Сухума объяснила исчезновение скульптур Чика и Ники Скульптуры Чика и Ника – персонажи рассказов российского и абхазского писателя Фазиля Искандера, которые стоят на набережной Махаджиров в Сухуме. 206