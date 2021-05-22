Правописание предметов обихода абхазов: проверь себя

В своей хозяйственной жизни абхазы традиционно используют различные предметы. Sputnik Абхазия подготовила тест на знание правописания по этим словам. Проверь свои знания.
Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает.." не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Скульптуры Чика и Ника – персонажи рассказов российского и абхазского писателя Фазиля Искандера, которые стоят на набережной Махаджиров в Сухуме.
В Государственном комитете по делам молодежи и спорту прошла встреча с руководителями и представителями Федераций по видам спорта.
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