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Абхазская азбука.

Правописание предметов обихода абхазов: проверь себя

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Sputnik Игротека (97)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210522/1021085822/pravopisanie-predmetov-obixoda-abxazov-prover-sebya.html

В своей хозяйственной жизни абхазы традиционно используют различные предметы. Sputnik Абхазия подготовила тест на знание правописания по этим словам. Проверь свои знания.

Темы:
Sputnik Игротека (97)

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