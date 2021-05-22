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Администрация Сухума объяснила исчезновение скульптур Чика и Ники

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210522/1032474167/Administratsiya-Sukhuma-obyasnila-ischeznovenie-skulptur-Chika-i-Niki.html

Скульптуры Чика и Ника – персонажи рассказов российского и абхазского писателя Фазиля Искандера, которые стоят на набережной Махаджиров в Сухуме.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Скульптуры персонажей рассказов Фазиля Искандера Чика и Ники были демонтированы на набережной Махаджиров в связи с реставрацией тумб, на которых они стоят, рассказал в интервью Sputnik начальник управления "Горстроя" Астамур Пипия.

Чик. Работа Архипа Лабахуа
© Sputnik Томас Тхайцук
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По его словам, работы по реставрации тумб на набережной Махаджиров начались около десяти дней назад и будут завершены к концу июня. Все работы ведутся за счет средств администрации Сухума.

"Будет сделан капитальный ремонт тумб и колонн, от "Пингвина" до поворота на Маяк будут очищаться и окрашиваться тумбы и парапеты. Общее их количество около 150 штук. Также планируются работы по прокладке кабеля по всей набережной – около трех километров, так как кабель, который был проложен ранее уже от воздействия морской соли разрушился, и плафоны частично не работают", - добавил он.

Скульптура Чика с курицей появилась на набережной Махаджиров в сентябре 2011 года. Ее автор – скульптор Архип Лабахуа. Скульптура Ники с патефоном на Сухумской набережной была установлена в 2013 году. Патефон был отправлен на реставрацию в МУП "Благоустройство" в августе 2020 года.

Как только тумбы, на которых стояли скульптуры, будут восстановлены, Чик и Ника со своим патефоном вернутся на место, уточнил Пипия.

  • Тумба на которой была установлена скульптура Ники
    © Sputnik / Леон Адлейба
  • Тумба на которой была установлена скульптурка Чика
    © Sputnik / Леон Адлейба
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© Sputnik / Леон Адлейба
Тумба на которой была установлена скульптура Ники

В 2018 году скульптуру еще одного искандеровского персонажа Тачкума, установленного на набережной, подожгли, а после попытались снести. В итоге во время акта вандализма были разрушены две трубы, они проходят по всему "телу" и через локоть попадают в камень, который Тачкум держит в руке и из которого льется вода.

Скульптура Тачкум на набережной Махаджиров
© Sputnik / Томас Тхайцук
Скульптура "Тачкум" на набережной Махаджиров без воды

Администрация Сухума восстановила скульптуру Тачкума. Но вскоре вода из камня вновь перестала литься. О том, занимаются ли ремонтом скульптуры в администрации и "Горстрое" ответить не смогли.

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